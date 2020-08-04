2020-08-04T11:40:39+03:00
Спорт

«Президент, можно фото?»: новичок «Зенита» показал селфи с Путиным

Снимок Деян Ловрен сделал во время футбольного ЧМ-2018 в России [видео]
Петр КИБЕР
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Деян Ловрен похвастался селфи с президентом России. Фото: ФК "Зенит"Деян Ловрен похвастался селфи с президентом России. Фото: ФК "Зенит"
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Новичок петербургского «Зенита» похвастался селфи с президентом России Владимиром Путиным. Фото хорватский защитник Деян Ловрен успел сделать после финальной встречи футбольного чемпионата мира 2018 года, в котором Хорватия Уступила Франции.

- У меня есть кое что, что я никогда не показывал. Вы удивитесь. Владимир Путин. Президент. Я спросил: «Президент, можно с вами сфотографироваться, пожалуйста?» и сделало селфи, - рассказал Ловрен во время первого интервью по прилету в Петербург.

Правда, на снимке, который Деян хранит в своем телефоне, оказался не только он и Владимир Путин, но еще и партнер Ловрена по сборной Хорватии Лука Модрич.

- Я был единственным, кто достал телефон и попросил разрешения сделать селфи, а Лука просто влез в кадр. Его там не должно быть! – полушутя объяснил ситуацию зенитовский новичок. – Поэтому я увеличиваю кадр на экране, чтобы его не видеть. Так это должно быть.

Чтобы не видеть Луку Модрича на снимке, приходиться увеличивать кадр на экране. Фото: кадр с видео youtube.com/user/ZenitFootballClub

Чтобы не видеть Луку Модрича на снимке, приходиться увеличивать кадр на экране. Фото: кадр с видео youtube.com/user/ZenitFootballClub

Напомним, что в финале российского ЧМ-2018 Хорватия уступила Франции со счетом 2:4, однако именно за хорватов болела большая часть зрителей как на стадионе, так и за его пределами. Футболисты с Балкан покорили россиян своей красивой игрой и искренней отдачей на поле.

Спустя два года Ловрен, бывший звездой той сборной, вновь оказался в России. В конце июля он подписал трехлетний контракт с «Зенитом». Перешедший из «Ливерпуля» хорватский защитник должен заменить уже бывшего капитана сине-бело-голубых Бранислава Ивановича, уехавшего в Англию.

Играть за «Зенит» Ловрен будет под номером 6 – бывшим номером Ивановича. Дебют хорвата может состояться уже 7 августа, в матче против «Локомотива» за Суперкубок России.

Новичок "Зенита" показал селфи с Путиным.Видео: ФК "Зенит" / youtube.com/user/ZenitFootballClub

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ИСТОЧНИК KP.RU

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