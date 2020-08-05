2020-08-05T00:56:12+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 5 августа: массовые проверки ТЦ и продление выплат медработникам

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 5 августа 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 5 августа 2020 года."Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 5 августа 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Комсомолка» по традиции собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 5 августа 2020 года. К счастью, число ежедневных заражений в Северной столице пока что не так велико.

- За минувший день в Санкт-Петербурге диагностировали еще 158 случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии на данный момент составляет 32 031 человек. В числе выздоровевших уже 23 712 пациентов. Смертей в общей сложности 2084, - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Смольный начал массовые проверки торговых центров на предмет соблюдения санитарных мер безопасности по коронавирусу. Ранее губернатор Беглов раскритиковал некоторые ТЦ за халатность и пригрозил им закрытием. Однако первые рейды, прошедшие в трех районах Северной столицы, ничего «криминального» не выявили.

Выплаты медработникам Санкт-Петербурга вновь продлили. Врачи и остальной персонал получат деньги за лечение коронавирусных пациентов, которое проходило вплоть до 31 июля.

Судебные тяжбы из-за COVID-19 не делись. К примеру, стройкомпания, у которой рабочие массово заразились коронавирусом, получила штраф в размере 400 тысяч рублей. На что рассчитывала организация, выделяя сотрудникам общежитие с антисанитарией, остается загадкой.

Добавим, что в Ленобласти за все время пандемии заразились коронавирусом 6022 человека, из них 4555 выздоровели, а 56 – умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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