Как получить шенген в Санкт-Петербурге после снятия ограничений 2020: Какие визовые центры уже работают

Узнали, можно ли уже в Петербурге делать туристические визы в популярные страны. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пока в России постепенно возобновляют международное авиасообщение, многие интересуются, можно ли уже делать визы, в том числе и шенгенские. «Комсомолка» узнала, какие визовые центры популярных для путешествий стран работают в Санкт-Петербурге после снятия ограничений 2020 и можно ли уже обращаться за туристической визой.

Финляндия

Традиционно самый популярный «шенген» у петербуржцев – финский. С 3 августа Визовый центр этой страны начал работу в Петербурге. Правда, пока только на выдачу тех паспортов, которые горожане отдавали на оформление еще до «карантина». До этого забрать свои документы можно было только курьером. Заявления на туристическую визу пока Финляндия не принимает. Напомним, что «страна озер» продлила закрытие границ с Россией до 8 сентября. Сейчас обратиться за финской визой в исключительном порядке могут только представители дипмиссии, близкие родственники граждан Финляндии и те, кто выезжает в эту страну на похороны.

Эстония

В обычном порядке пока еще не выдает визы и Эстония. Исключения составляют случаи, где она необходима для оказания медицинских услуг. А также запросить визу могут те, чьи ближайшие родственники являются гражданами Эстонии, кто имеет вид на жительство или право на проживание в стране.

– Ходатайство о визе могут подавать и те граждане, у которых имеется разрешение на пересечение границы от Департамента полиции и погранохраны Эстонии, – сообщают в Генеральном консульстве Эстонии в Санкт-Петербурге.

Из Пулково уже можно улететь в Турцию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Греция

Эта солнечная страна уже готова выдавать туристические визы жителям Северной столицы. С 3 августа Визовый центр Греции в городе возобновил работу. Для того, чтобы подать документы, необходимо заранее записаться на прием онлайн.

Великобритания

Вместе с Грецией выдает уже петербуржцам визы и Великобритания. Эта страна, к слову, как раз входит в список тех, с которыми Россия возобновила авиасообщение. Однако туристам пока вряд ли стоит рассматривать ее для путешествий: при въезде в Великобританию не только нужна виза, но и обязательно придется пройти двухнедельную самоизоляцию. Тем не менее, подать документы и на туристические, и на гостевые визы уже можно.

– Срочное рассмотрение документов недоступно. Рассмотрение займет примерно 2-3 недели, – отмечают в Визовом центре Великобритании в Петербурге.

Франция

С 3 августа возобновила прием заявлений на получение виз от петербуржцев и Генеральное консульство Франции, но не для туристических поездок. Пока документы могут подать только для обучения, для длительного пребывания по работе, а также для воссоединения с семьей.

Большинство визовых центров Петербурга еще не принимают документы на туристические визы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Италия

С 4 августа приступил к работе Визовый центр Италии в Петербурге. Однако пока туристическую визу запросить могут только ближайшие родственники граждан Евросоюза, а также иностранцев, проживающих на территории Италии и имеющих вид на жительство. Можно также обратиться за визой для работы, учебы, лечения, транзитной, служебной визой. Кроме того, можно записаться и на выдачу уже готовых паспортов.

Испания

За визой могут обращаться отдельные категории, например, члены экипажа, выезжающие в Испанию для погружения на судно в испанском порту, для воссоединения семьи, те, у кого скончался родственник в Испании.

Когда можно будет поехать в Европу, еще не известно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Германия

На туристическую визу в Германию тоже пока подать нельзя. Рассматривать цель визита, как и большинство стран, она готова только в экстренных и неотложных случаях.

Дания

Визовые центры Дании в Петербурге также начали работу с 3 августа. Туристические визы пока не доступны, однако в случае учебы, работы, лечения, воссоединения с семьей или даже опекунства, подать документы можно. Еще одна деталь – поездка должна приходиться на период до 31 августа 2020 года. Подробно с целями визита, по которым сейчас разрешен въезд в Данию, можно ознакомиться на сайте Полиции Дании.

Нидерланды

Визовый центр возобновил работу с 3 августа. Пока подавать документы могут тоже отдельные категории: например, моряки, водители грузовиков, члены экипажа воздушного судна.

НА ЗАМЕТКУ

Конечно, о свободных туристических поездках пока думать рано. Однако если отправиться в другую страну вам необходимо в экстренном случае, то в каждой конкретной ситуации стоит обратиться в Консульство это страны для рассмотрения вопроса.

Напомним, что сейчас Россия открыла авиасообщение с тремя странами – Великобританией, Танзанией и Турцией. Из Пулково 2 августа уже вылетели первые рейсы в Стамбул, а с 10 начнутся полеты в курортные Анталью, Даламан и Бодрум.

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