Под песни Цоя развели Дворцовый мост в Санкт-Петербурге

В Петербурге под песни Цоя развели Дворцовый мост. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ночь на субботу в центре Петербурга звучала музыка Виктора Цоя. Под песни лидера группы «Кино» развели Дворцовый мост. И хотя такая акция прошла в рамках ежегодного и уже традиционного для Петербурга шоу «Поющие мосты», можно с уверенностью назвать ее уникальной. Во-первых, переправу под музыку Цоя разводили впервые в истории. Во-вторых, мероприятие приурочили к годовщине смерти легендарного музыканта. Именно в этот день, 15 августа, тридцать лет назад он погиб в автокатастрофе.

На акцию памяти пришли тысячи человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ночью в центре города собрались фанаты Виктора Цоя. Фото: Артем КИЛЬКИН

Посмотреть на необычный развод Дворцового моста в час ночи в центр города пришли больше тысячи зрителей. И туристы, и обычные петербуржцы, и верные фанаты группы «Кино». Наблюдали за действием не только с набережных, но и с самой Невы – на прогулочных катерах. Прозвучавшим песням «Спокойная ночь» и «Кончится лето» подпевала шумная толпа. Под музыку на один из пролетов моста также спроецировали портрет Виктора Цоя.

Ночью в центре города собрались фанаты Виктора Цоя. Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что сегодня в Петербурге также состоится официальное открытие памятника музыканту, которое также приурочили к годовщине. Установили монумент накануне в сквере на улице Танкиста Хрустицкого – недалеко от места, где жил Виктор Цой.

Сотни человек решили этой ночью посмотреть на красивую акцию памяти. Фото: Артем КИЛЬКИН

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