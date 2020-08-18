Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 18 августа: 30 зараженных в балетной труппе Мариинского театра и крупный штраф Покровской больницы

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 18 августа 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 18 августа 2020 года. Губернатор Северной столицы Александр Беглов в очередной раз напомнил горожанам о важности носить маски во всех общественных местах.

За прошедший день в Северной столице подтвердили еще 159 случаев заражения опасной инфекцией.

- Общее число заболевших с начала пандемии теперь составляет 34 168 человек. В числе выздоровевших уже 24 624 пациентов. Смертей в общей сложности 2257, - передает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Коронавирус подтвердился примерно у 30 артистов балетной труппы Мариинского театра. Троих зараженных госпитализировали в больницу, а остальные лечатся на дому. Из-за этого балетных спектаклей в театре пока нет, на замену им пришла разнообразная опера.

Покровскую больницу все-таки оштрафовали за массовую вспышку COVID-19. Вирус выявили у 155 человек: 68 пациентов и 87 медработников. Роспотребнадзор не нашел в медучреждении санпропускников и шлюзов во время пандемии. Ранее врачи больницы били тревогу, заявляя о нехватке средств защиты.

А вот Госпиталь для ветеранов войн теперь работает в обычном режиме, принимая всех пациентов. За пандемию медучреждение вылечило от инфекции 3357 человек.

Добавим, что по Ленобласти результаты по коронавирусу следующие: 28 новых зараженных за сутки и 6401 всего. 4731 пациент выздоровел, 68 (+2) скончались и 1602 остаются наблюдаться у врачей, продолжая бороться с инфекцией.