Покровскую больницу оштрафовали за массовую вспышку коронавируса

Штраф в 120 тысяч рублей получила Покровская больница Санкт-Петербурга за массовое заражение коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Василеостровский районный суд оштрафовал на 120 тысяч рублей Покровскую больницу за массовую вспышку коронавируса. Всего в медучреждении заразились инфекцией 155 человек, среди которых 68 пациентов и 87 медработников. Все выявленные нарушения касались работы больницы в период с 14 апреля по 25 мая.

- Оказание помощи больным с COVID-19 и с подозрением на болезнь оказывалась без санпропускников и шлюзов. Также на 3-м кардиологическом отделении был нарушен режим выхода из «заразной» зоны в «чистую», потому что никто не проводил гигиеническую помывку и не менял рабочую одежду, - рассказали некоторые детали дела «Комсомолке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее врачи Покровской больницы жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты. Однако позже главврач заявила, что в медучреждении полно респираторов и костюмов.