Петербургский космонавт снял на видео НЛО

Бортинженер Иван Вагнер снял НЛО с борта МКС. Фото: vk.com/ivan_mks63 / Иван Вагнер

Петербургский космонавт Иван Вагнер, находящийся на Международной космической станции (МКС), снял на видео что-то неопознанное. Камера зафиксировала не только полярное сияние, которое планировалось запечатлеть, но и пять ярких объектов, другими словами - НЛО.

- Самый пик полярного сияния над Антарктидой в долготе Австралии. Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние... На 9-12 секундах появляются пять объектов, летящих параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть — метеоры, спутники или...? - спросил подписчиков своих соцсетей сам космонавт.

Иван Вагнер с апреля находится в первой для него космической экспедиции. Фото: vk.com/ivan_mks63

Отметим, что видео Иван назвал «Космические гости или как я снимал новый timelapse». Что касается технологии съемки то кадры делались посекундно, а потом «склеивались» в один ролик. Таким образом, реальное время наблюдения объектов, посчитанное по снимкам, составило 52 секунды.

В комментариях пользователи соцсетей предположили, что это могли быть спутники одной из систем связи, однако подтверждения пока получить е удалось. А другие просто предпочли наслаждаться красотой съемок из космоса.

- Хорошо, что никогда меня не возьмут в космос! Я б умерла от восторга. А потом еще раз от страха, - написала девушка с ником «Белка Полярная».

Естественно, что обо всех подобных инцидентах сведения сразу уходят «куда надо».

- Информация доведена до руководства Госкорпорации «Роскосмос». Материалы переданы в ЦНИИмаш и ИКИ РАН для анализа, - отметил космонавт.

Напомним, что на днях петербургская «Комсомолка» рассказала, как работала советская комиссия по встрече НЛО.

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