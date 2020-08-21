Куда съездить в Приозерском районе: пляжи, древняя крепость и храм на воде

Прямо в центре города начинаются Лосевские пороги. Фото: Светлана Краснякова.

На этот раз «Комсомолка» узнала, как провести время в Приозерском районе. Сейчас он находится в «зеленой» зоне по эпидситуации, а значит, на отдых в эти края можно отправляться смело. Тем более что каждый путешественник точно найдет здесь что-нибудь для себя.

У ВОДЫ

Приозерский район полностью оправдывает свое название - красивых мест у воды ему не занимать. И многие путешественники отправляются сюда, для того чтобы провести время на природе. Часть района находится на берегу Ладоги. Но и другие небольшие озера целым кольцом окружают его с разных сторон: Вуокса, Судаковское, Суходольское, Балахановское, Ястребиное. Чистая вода и прекрасные пейзажи здесь практически на каждом шагу.

Кроме того, район лидирует по количеству благоустроенных пляжей. Отлично позагорать и провести жаркие дни можно, например, на Мичуринском, Михалевском, Богатырском озерах. И, конечно, на знаменитом Золотом пляже на озере Отрадное. Сюда любят приезжать с детьми: дно песчаное, а водоем сравнительно неглубокий. Многие приезжают сюда и с палатками, чтобы любоваться закатами и рассветами. А те, кто не готов спать на земле, могут остановиться в уютных базах отдыха. Находятся они недалеко от поселков, которые окружают озеро: Плодовое, Кутузовское, Цветково и другие. Кстати, облюбовали Отрадное и рыбаки: здесь можно поймать судака, окуня, леща, щуку.

Как добраться: дорога до озера Отрадное из Петербурга займет около 120 километров. Можно доехать и на электричке - от Финляндского вокзала до станции Отрадное.

Здесь отличные места для наблюдения закатов и рассветов. Фото: Светлана Краснякова

А ЧТО ЕЩЕ?

В Приозерском районе найдут развлечение и настоящие экстремалы. Любители сплавов могут отправиться на Лосевские пороги на реке Вуоксе. От бурлящих потоков воды здесь захватывает дух! Это 800-метровый рукотворный порог на Карельском перешейке, который является сегодня самым крупным в Европе. Место это популярно как среди любителей водного спорта, так и среди профессионалов. Рафтинг, каякинг, гребной слалом, сплав на байдарках - разнообразные программы активного отдыха предлагают и базы, расположенные рядом.

Как добраться: электричка от Финляндского вокзала до железнодорожной станции Лосево. В поселке также делает остановку автобус на Приозерск. На машине нужно ехать до 80-го километра трассы «Сортавала» к поселку Лосево и мосту через реку Вуокса.

КСТАТИ

Прекрасные виды открываются на окраину Приозерска с деревянного пешеходного моста через Вуоксу. Он расположен практически в месте впадения реки в Ладогу. На Бумовском мосту и местные жители, и приезжие любят фотографироваться. Недалеко от этого места располагается причал водно-моторного клуба.

Как добраться: Приозерск, Бумовский мост.

Прямо посреди Вуоксы красуется необычная церковь. Фото: melnikovo.org.ru

ЗА ИСТОРИЕЙ

Одна из главных достопримечательностей района - крепость Корела. Объект культурного наследия находится на острове посреди реки Вуоксы в Приозерске. Эта древнерусская крепость была построена новгородцами в 1310 году. Она является одной из древнейших русских крепостей, служивших в Средние века пограничным форпостом на северо-западе земель. В XVI - XVII веках шведы перестроили укрепления и возвели там несколько каменных сооружений: круглую башню, Старый арсенал, пороховой погреб. А в XVIII веке, во времена Суворова, на территории добавилось здание Нового арсенала. Именно в нем в 1962 году разместился музей. Сейчас крепость является целым музейным комплексом, где проводят экскурсии по постоянной экспозиции, а также организуют новые временные выставки и проводят исторические фестивали.

Древнерусская крепость Корелла построили новгородцы еще в 1310 году. Фото: Елена РЕДЬКИНА

Режим работы: среда - воскресенье с 10.00 до 16.00 (пятница с 10.00 до 15.00), понедельник, вторник - выходной, последний четверг месяц - санитарный день.

Цена билетов: входной билет и посещение здания Нового арсенала - от 50 до 100 рублей, льготники бесплатно; экскурсии: от 100 до 1800 рублей с человека в зависимости от численности группы и программы.

Как добраться: с Финляндского вокзала электричкой до станции Приозерск (время в пути 3 часа) или от станции метро «Девяткино» (автостанция «Северная») - автобусом № 859, от станции метро «Парнас» - 9 автобусом № 960. На автомобиле по трассе «Сортавала» порядка 150 километров.

А ЧТО ЕЩЕ?

Любителям архитектуры интересно будет взглянуть на здание железнодорожного вокзала в Приозерске. Красивый красный домик сразу привлекает внимание приезжих. Это одна из немногих сохранившихся деревянных построек финского периода. Вокзал возвели в 1916 году, а в 1941 году советские войска отступая подожгли город, но вокзал чудом уцелел. В 2008 году в здании завершили реконструкцию.

Железнодорожный вокзал чудом уцелел в войну. Фото: priozersk.dzvr.ru

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

Рядом с центральной площадью Приозерска расположен главный городской храм - кафедральный собор Рождества Богородицы. Каменный храм был построен в середине ХIХ века. Автором проекта стал итальянский архитектор Луи Висконти, который известен своей работой над надгробием Наполеона Бонапарта. Архитектура церкви сочетает ампирные и русско-византийские элементы. В храме хранится икона с частицей мощей преподобного Арсения Коневского.

Один из самых красивых храмов района — кафедральный собор Рождества Богородицы. Фото: priozersk.cerkov.ru

Как добраться: Приозерск, улица Калинина, 5.

Необычная церковь есть недалеко от поселка Мельниково. Храм носит имя Андрея Первозванного. Примечателен он тем, что расположен прямо посреди Вуоксы. Это сравнительно новая церковь, которая была построена в 2000 году, уже успела прославиться как единственная подобная в мире. Стоит она на крошечном острове, фундаментом которого является монолитная скала, выступающая из воды. Раньше добраться до храма можно было только на лодке или по льду зимой. Сейчас пристроили небольшой мостик.

Как добраться: лучше всего ехать на машине. Дорога из Петербурга займет порядка 120 километров. По трассе 41К-153 нужно ехать в сторону поселка Мельниково, но не доезжая его. Ориентиром будет служить деревня Васильево. Напротив деревни идет просека к Вуоксе, которая приведет к храму.

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