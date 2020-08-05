Старинные усадьбы, пещеры и места боевой славы: Что посмотреть в Лужском районе

Продолжаем изучать интересные места в Ленобласти. На этот раз отправляемся в Лужский район. Что там можно посмотреть, куда заглянуть и что сфотографировать обязательно, расскажем в нашем материале.

ДУХ СТАРИНЫ

В Лужском районе сохранилось множество дворянских поместий. Край этот можно с уверенностью назвать усадебным. Старинные и некогда роскошные имения раскиданы по всему району, поэтому, чтобы посмотреть сразу несколько, лучше всего поискать экскурсию. А бывший особняк инженера, архитектора и коннозаводчика Георгия Курдюмова, например, можно посетить и самим. Эта усадьба построена в начале ХХ века при конном заводе. Курдюмов занимался разведением орловских рысаков. Интересно, что на этом месте до сих пор занимаются лошадьми. Сейчас там расположен Калгановский конный завод. При нем работает и музей. Здесь проводят экскурсии, а также занятия по верховой езде. Можно устроить фотосессию, а еще увидеть элитные породы лошадей.

Как добраться: деревня Калгановка, Березовая аллея, 1. Предварительно нужно связаться по телефону +7-911-924-99-08 или почте info@koni-zavod.ru.

А ЧТО ЕЩЕ?

Еще одна жемчужина - усадьба Боровое, которая в ХХ веке принадлежала нефтепромышленнику и миллионеру Георгию Львову. Правда, внутрь не попасть, сейчас там располагается дом отдыха. Зато вокруг большая и просторная территория, где можно прогуляться. А еще там есть беседка, которая стала героиней картины «Дубровский».

Как добраться: путь займет около 180 километров. По трассе на Псков проехать Лугу, затем Зеленый Бор и Калгановку, а за деревней Раковичи нужно свернуть налево по указателям на Красный Вал и Боровое.

В самом южном районе Ленобласти прекрасные пейзажи. Фото: Администрация Лужского района

КСТАТИ

Лужский район - самый южный в Ленобласти и поэтому, говорят, самый теплый и солнечный. На лето в окрестности Луги переезжают тысячи петербуржцев: в районе насчитываются сотни садоводств. Но этот край облюбовали дачники еще в XIX веке. В разное время здесь бывали Салтыков-Щедрин, Тургенев, Некрасов, Крамской и Шишкин. Последнего, к слову, лужская природа особенно покорила. Именно здесь живописец создал немало своих шедевров.

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ

Как в Луге гостили композитор Римский-Корсаков, певец Шаляпин и другие деятели искусства и культуры, можно также узнать в городском краеведческом музее. Он расположился в бывшем купеческом особняке первой половины XX века. Еще здесь доступна коллекция старинных монет, материалы археологических раскопок и уникальные фотографии Луги вековой давности. Также немалая часть экспозиции отведена Великой Отечественной войне и легендарному Лужскому рубежу.

В Музее есть коллекция старинных монет и фотографий, а также материалы археологических раскопок. Фото: lentravel.ru

Как добраться: Луга, улица Красной Артиллерии, 11А.

Режим работы: вт. - пт. с 09.30 до 17.30, сб. с 09.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 13.00. Вс., пн. - выходные дни.

Цена билетов:

- входной билет без экскурсии: взрослый - 60 рублей, пенсионеры, инвалиды 3-й группы и лица от 16 до 18 лет - 30 рублей, льготники бесплатно

- обзорные, тематические, пешеходные экскурсии: от 100 до 550 рублей с человека.

«ЕСТЬ В РОССИИ ГОРОД ЛУГА»

Административный центр района, город Луга, находится примерно в 140 километрах от Петербурга - путь недолгий. Добраться до него можно и на собственной машине, и на электричке, и на автобусе. Статус города Луга получила указом императрицы Екатерины II в 1777 году. А в XIX веке здесь бывал Пушкин. Через Лугу лежал удобный путь в Михайловское, и по дороге поэт останавливался на отдых. Более того, у «солнца русской поэзии» даже есть стихотворение про Лугу. И хотя о ней поэт отозвался не самым приятным образом, местные все равно гордятся, ведь не каждый город в России удостоился пера великого:

Есть в России город Луга

Петербургского округа;

Хуже не было б сего

Городишки на примете,

Если б не было на свете

Новоржева моего.

Пушкин был тут проездом, а теперь «прописался» в бронзе. Фото: Правительство Ленобласти

В прошлом году на 242-ю годовщину основания города в Луге установили памятник Пушкину. Находится он на набережной в Городском саду.

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

Луга носит гордое звание города воинской славы. В 1941 году здесь шли ожесточенные бои. И Лужский оборонительный рубеж на время смог сдержать прорыв фашистов к Ленинграду. Луга героически держала оборону в течение трех недель. Это позволило советским войскам выиграть время и создать более прочную оборону на подступах к городу. В Лужском районе есть не один памятник и мемориальный комплекс в память о защитниках родины. Один из самых масштабных - «Партизанская слава».

Высота памятника вместе с постаментом - более 20 метров. Фото: Виктория Кандаурова

Мемориальный комплекс был открыт к 30-летию Победы в 1975 году. Посвящен он, как понятно из названия, партизанам Великой Отечественной. Композиция расположена на холме, на вершине которого установлена скульптура - пронзительный образ партизанки. В одной руке она держит автомат, а в другой - знамя. Высота памятника вместе с постаментом составляет более 20 метров. К скульптуре ведет большая лестница, по бокам которой установлены три уступа-бастиона, которые символизируют братство партизан трех областей - Ленинградской, Новгородской и Псковской. А у подножия холма установлены тринадцать гранитных стел-валунов, посвященные тринадцати партизанским бригадам Ленобласти.

Как добраться: Луга, Киевское шоссе, 135-й километр.

НА ПРИРОДУ

В Лужском районе есть множество живописных мест для отдыха, в том числе и у воды. Например, Череменецкое озеро с песчаными пляжами. Или река Оредеж - отличный пляж есть у деревни Каменка. Кроме того, Оредеж - излюбленное место рыбаков: водится карась, плотва, окунь, щука.

Пещеры находятся рядом с рекой Оредеж. Фото: Администрация Лужского района

Еще одно интересное для туристов место - Борщовские (Оредежские) пещеры. Рукотворный памятник природы тоже расположен на реке Оредежи. Эти искусственные подземелья когда-то служили для добычи песка для стекольного завода. Своды в пещерах напоминают остроконечные готические арки. Все ходы там довольно протяженные, и многие смельчаки отправляются вглубь пещер. Но уходить далеко все же не стоит: песчаные своды крайне непрочные и есть вероятность обвала. А сделать красивые фотографии можно и у самого входа в них.

Как добраться: Лужский район, деревня Борщово.

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