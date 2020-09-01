«Фильм выйдет в любом случае»: режиссер Алексей Учитель ответил на обвинения родственников Виктора Цоя

По словам Алексея Учителя, фильм еще не вышел в прокат - а значит, его не стоит осуждать заранее. Фото: Олег ЗОЛОТО

Скандал вокруг еще не вышедшего в прокат фильма «Цой» известного режиссера Алексея Учителя набирает обороты. Напомним, сын легендарного музыканта, лидера группы «Кино» Виктора Цоя потребовал запретить картину, потому что она содержит «порочащие известных людей на всю Россию сведения» и «использует сведения о частной и семейной жизни без согласия родственников». Письменное заявление Александр Цой направил президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и министру культуры Ольге Любимовой. Однако сам Алексей Учитель все претензии решительно отметает:

Картина, вызвавшая скандал, посвящена событиям, развернувшимся уже после гибели Виктора Цоя на трассе в Латвии. Фото: Кадр из фильма

- Все, что заявляется про оскорбление памяти Виктора Цоя, про оскорбление его таланта и наследия – просто чушь собачья, - объяснил Учитель в беседе с корреспондентом «КП-Санкт-Петербург». – Я на данный момент могу сказать только одно: сам фильм эти люди не видели. Вот выйдет он, тогда и можно будет что-то заявлять. А пока это слухи и домыслы.

По словам Учителя, фильм «Цой» выйдет в любом случае – съемочная группа уже получила прокатное удостоверение и только ждет момента, когда в России окончательно снимут «коронавирусные» ограничения и откроют кинотеатры.

Напомним, фильм «Цой» будет представлять собой роуд-муви, действие которого развернется уже после гибели музыканта в аварии на 35-м километре трассы Талси-Слока в Латвии. Сам Алексей Учитель неоднократно называл картину притчей, а ее сюжет – полностью вымышленным. Между тем родственники Виктора Цоя всерьез намерены добиться отмены проката картины – по словам сына музыканта Александра, он пойдет даже в суд, если того потребует ситуация.

Против фильма выступил сын Виктора Цоя - музыкант Александр Цой. Фото: Андрей ГАШЕВ

Отметим, что творчество Алексея Учителя - режиссера, безусловно, видного и заслуженного - далеко не в первый раз сопровождают скандалы. Самый заметный разгорелся в 2016-м году перед премьерой фильма «Матильда» о любви русского императора Николая II и польской балерины Матильды Кшесинской. Радикально настроенная общественность усмотрела в нем глумление над святыми русской православной церкви - дошло даже до призывов громить кинотеатры, а в окна студии Учителя в Санкт-Петербурге неизвестные бросили три бутылки с зажигательной смесью.

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