«Цой принадлежит не его семье, а всей стране»: адвокат Алексея Учителя рассказал о скандале вокруг его нового фильма

Фильм о Викторе Цое требуют запретить к прокату. Фото: кадр из фильма

Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин специально для «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» прокомментировал ситуацию вокруг еще не вышедшего фильма «Цой». Напомним: против картины выступил сын лидера группы «Кино» Александр. Он потребовал запретить прокат ленты и даже написал официальное письмо в адрес Путина, Мишустина и министра культуры Ольги Любимовой.

- Как бы то ни было, я бы пока не стал называть это конфликтом, - отметил Добрынин. – Я все-таки хочу надеяться, что это недоразумение, которое мы разрешим переговорным путем. Мы с уважением относимся к самому Виктору Цою и его родственникам. Это сугубо юридический вопрос, у которого есть масса простых и эффективных решений. Зачем сюда втягивать, например, президента? Он в данной ситуации такой же зритель, как и все мы. Сначала надо посмотреть фильм.

Основные события картины разворачиваются уже после гибели Виктора Цоя на трассе под Ригой. Фото: Кадр из фильма

По словам адвоката, съемочная группа показывала родственникам Виктора Цоя – в том числе Александру – сценарий будущей картины. Но не потому, что так было необходимо, а в качестве «жеста доброй воли». И даже более того учитывала при его доработке их советы и замечания. Сам Александр, напомним, утверждает обратное.

- Надо понимать, что Цой принадлежит не только истории своей семьи, - отмечает Добрынин. – Он принадлежит всей стране, а значит, всем нам – зрителям и слушателям. Мы всегда открыты и расположены к диалогу. Но это все же должен быть диалог, а не монолог.

Прокомментировал адвокат и заявление Александра Цоя о том, что в феврале он уже посмотрел черновой монтаж фильма и остался недоволен.

Против фильма выступил сын Виктора Цоя Александр. Фото: Андрей ГАШЕВ

- Я, к сожалению, не видел того, что видел Александр, - уточнил Добрынин. – Но могу с уверенностью заявить: это был не законченный, не завершенный продукт. В готовом виде фильм не видел еще никто.

Кроме того, по словам представителя режиссера, у недовольства родственников Цоя есть и обратная сторона: помимо морально-этических (почему главную роль в картине с названием «Цой» исполняет не сам музыкант, а гроб с его трупом?) они предъявляют создателям фильма еще и сугубо юридические претензии.

- Насколько мы понимаем, они утверждают, будто мы без разрешение использовали некую интеллектуальную собственность, нарушили чужие авторские права, - отмечает Добрынин. – Но могу вас заверить: с юридической стороны у нас все в порядке. Права на все объекты интеллектуальной собственности – например, изображения - которые использовались в фильме, были получены надлежащим образом и законными путями.

У Виктора Цоя - армия фанатов по всей России. Тем не менее создатели фильма уверяют, что конфликта, сходного с конфликтом вокруг предыдущего фильма Учителя "Матильда", не будет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отметим, что творчество Алексея Учителя вообще в последние годы регулярно сопровождают скандалы. Самый громкий разразился в 2016-2017 годах перед премьерой ленты «Матильда» о любви русского императора Николая II и польской балерины Матильды Кшесинской. Православные активисты объявили фильм «глумлением» над образом царя-искупителя, угрожали зрителям и владельцам кинотеатров и даже попытались поджечь студию Учителя на набережной Крюкова канала. Тем не менее, отмечает Добрынин, конфликт вокруг фильма «Цой» вряд ли достигнет таких же масштабов.

- История с «Матильдой» вообще стоит особняком, - уверен адвокат. – Там была странная попытка политической и исторической цензуры. Здесь все-таки скорее недопонимание. И я все-таки уверен в разумности родственников Виктора Цоя и их способности слышать аргументы. Надеюсь, мы сможем договориться мирно. Мы не нацелены на скандал – мы хотим лишь показать хороший фильм, которые делает благо для его памяти.

Часть съемок фильма походила на Боголовском кладбище в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним: фильм «Цой» представляет собой вымышленную историю, которая разворачивается уже после гибели лидера группы «Кино» на трассе Слока-Талси в Латвии. В центре сюжета – компания людей, которые везут гроб с телом музыканта в Ленинград. Сам Алексей Учитель называет картину «притчей».

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