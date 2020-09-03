Взялись за ум: в Петербурге снова появятся «интеллектуальные» остановки

Санкт-Петербург переходит на «интеллектуальные остановки». Фото: Олег ЗОЛОТО

Остановочный павильон нового типа. Он же «интеллектуальная остановка». Таких в Санкт-Петербурге в ближайшие годы появится более четырех тысяч. Тотальное обновление произойдет в рамках «перехода на новую модель транспортного обслуживания пассажиров». Проще говоря – транспортной реформы. Напомним, частью ее является унификация автобусных, троллейбусных и трамвайных остановок.

- Ключевая особенность такой остановки – мультимедийная панель диагональю 105 сантиметров, - рассказали в пресс-службе комитета по транспорту. – Это цифровая карта, на которую в режиме реального времени выводится информация о движении общественного транспорта, в том числе его расписание. И даже прогноз погоды.

Первый павильон установили на Невском проспекте, у «Гостиного двора» в четверг, 3 сентября. Некоторые прохожие даже решили, что у них дежавю: за последние несколько лет остановку здесь то меняют на «умную», то возвращают простую (подробнее читайте в «Истории вопроса»). Но на этот раз, как заверили «Комсомольскую правду в Петербурге» в комитете, все надолго и всерьез.

- Никаких тестовых периодов для этого павильона не планируется, - пояснили в пресс-службе ведомства. - «Интеллектуальная остановка» - развитие проекта, на основе замечаний, выявленных по итогам эксплуатации «умных» остановок предыдущих типов. На сегодняшний день - это самый совершенный прототип, который мы будем устанавливать по всему городу.

«Совершенство» собирали, учитывая пожелания не только пассажиров, но и эксплуатирующих организаций. Все же павильон у Гостиного двора был не единственным таким в городе за прошлые годы, а значит некий опыт уже есть. Так, новая остановка имеет резервные источники питания на основе солнечных батарей и видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный город». Кроме того, световое оформление остановки разработано так, чтобы пассажирам была видна размещенная здесь информация в любое время года и суток.

- Полный функционал станет доступен петербуржцам в течение двух дней, - уточнили «Комсомольской правде в Петербурге» в комитете.

Позднее, когда транспортная реформа все же полноценно вступит в свои права, «интеллектуальная остановка» сможет взаимодействовать с диспетчерским центром и транспортным приложением на мобильном устройстве пассажира, оповещать об оперативных изменениях в движении транспорта и предоставлять возможность пополнить электронные карты оплаты проезда. Такие возможности интеграции заложили разработчики программного обеспечения.

- Новые павильоны появятся во всех районах города, на остановочных пунктах с высоким пассажиропотоком, - добавили в комитете. – Заменять обычные остановки на «интеллектуальные» будут в течение 4 лет, начиная с 2021 года.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Первую «умную» остановку на Невском проспекте смонтировали еще в 2016 году. Четыре камеры видеонаблюдения, прогноз ожидания транспорта… так город готовился к Чемпионату мира: в планах было к 2018-му разместить в городе, как минимум, 50 таких павильонов.

Первое время все было отлично. Периодически система, конечно, давали сбои, но их быстро устраняли. И все же этот эксперимент достаточно быстро заглох. Весной 2019-го с павильона сняли все информационные табло, а затем и вовсе его демонтировали.

– Когда к нам пришел инвестор, который готов был построить 50 «умных» остановок в Петербурге, мы его поддержали, помогли ему собрать разрешительную документацию. И он установил этот павильон. Это была тестовая остановка, она простояла то время, которое планировалось, – рассказывали тогда «Комсомолке» в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок». – Тестовый период закончился, павильон убирают.