2019-03-14T15:26:13+03:00
Общество

«Умную» остановку на Невском демонтируют

Но в Смольном собираются оснастить ими город в 2019-м
Полина ЖУКОВА
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"Умную" остановку у "Гостиного двора" демонтируют к концу марта. Фото: orgp.spb.ru"Умную" остановку у "Гостиного двора" демонтируют к концу марта. Фото: orgp.spb.ru
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Жители Северной столицы так и не дождались анонсированных еще в 2016-м году «умных» остановок общественного транспорта. Тех самых, в которых ловит Wi-Fi, есть устройства для подзарядки мобильных телефонов, информационное электронное табло, камеры видеонаблюдения для безопасности пассажиров и большая скамейка. Первую такую в Петербурге, установленную в 2016-м на Невском проспекте у «Гостиного двора», собираются демонтировать. Горожане мысленно прощаются с «чудом техники» и сетуют, что такая остановка может стать последней.

На ней уже демонтировали «умное» табло. К концу марта уберут и весь павильон. Делает это, как и установку в 2016-м, севастопольская компания «Городские инновации». Она «умный» павильон и создала – за 5 миллионов рублей. Из бюджета Петербурга на это не было потрачено ни копейки. Но зато город дал возможность «опробовать» инновационный павильон.

С полсотни таких остановок в Петербурге планировали установить к чемпионату мира по футболу. Но не срослось. Однако ставить крест на «умных» остановках не стоит. Можно сказать, что у метро «Гостиный двор» она была экспериментальной.

– Когда к нам пришел инвестор, который готов был построить 50 «умных» остановок в Петербурге, мы его поддержали, помогли ему собрать разрешительную документацию. И он установил этот павильон. Это была тестовая остановка, она простояла то время, которое планировалось, – рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок». – А сейчас в связи с окончанием срока этого тестового периода ее убирают.

В конце прошлого года ПАО «Ростелеком» презентовало выставку «Умный город», где среди прочих интеллектуальных систем была представлена и «умная» остановка. С проектами тогда ознакомился действующий губернатор Петербурга. А на заседании Правительства Петербурга 26 февраля Александр Беглов вернулся к теме «умных» остановок в Петербурге. И поручил профильным ведомствам сформировать новую программу оснащения ими города. В частности, попросил обратить внимание на местных разработчиков.

– Необходимо обеспечить удобство и комфорт для горожан, ожидающих общественный транспорт, – отметил Александр Беглов. – В этом году уже должны появиться умные остановки. Для этого у нас все необходимое есть. Мы посмотрели выставку, разработчиком которой являются наши петербургские предприятия. Надо их внедрять. Тем более есть вопрос их реализации и соответствующие инвестиционные деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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