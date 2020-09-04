«Тунеядец, пишущий ущербные стихи»: Опубликованы архивные документы суда над Иосифом Бродским

В Петербурге опубликованы архивные документы знаменитого суда над "тунеядцем" Иосифом Бродским Фото: Александр ГЛУЗ

Ровно 55 лет назад, 4 сентября 1965 года, Верховный Суд РСФСР вынес определение об изменении постановления Народного суда Дзержинского района города Ленинграда, признавшего Иосифа Бродского тунеядцем, снизив срок высылки с 5 лет до 1 года и 5 месяцев, тем самым фактически освободив поэта. За полтора года до этого известный поэт, лауреат Нобелевской премии был сослан в в Архангельскую область, где был разнорабочим в совхозе. В пятницу, 4 сентября 2020 года, петербургский суд опубликовал архивные материалы одного из самых громких процессов по гонению "бездельника".

В 23 года Бродского выслали из Ленинграда в Архангельскую область, где он был разнорабочим Фото: Александр ГЛУЗ

- Гражданин Бродский систематически не занимается общественно-полезным трудом, ведет антиобщественный паразитический образ жизни, - говорится в постановлении Дзержинского суда от 13 марта 1964 года.

На тот момент в трудовой книжке 23-летнего Иосифа Александровича с 1956 по 1964 года было 13 записей о местах работы, однако в общей сложности он официально трудился всего 2 года 8 месяцев, а с октября 1963 года он еще и нигде не учился. В свою очередь Бродский пояснял, что работает на договорных началах с Гослитиздатом, пишет и переводит стихи. Однако заработок его был не постоянный, что противоречило его "Конституционной обязанности честно трудиться на благо Родины и обеспечения личного благосостояния".

Решение суда 1964 года, Бродского выслали из Ленинграда / Фото: Пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В материалах дела также упоминается, что в 1960 году Бродского пригласили в КГБ по вопросу участия его и его близких друзей по Москве и Ленинграду в издании нелегального сборника "Синтаксис". В органах поэтому предложили поменять свое отношение к труду и образу жизни, чего тот не сделал.

- В дальнейшем Бродский писал ущербные, упаднические стихи, которые с помощью своих друзей распространял среди молодежи Москвы и Ленинграда. С помощью своих друзей и отдельных писателей Бродский организовывал литературные вечера, на которых пытался противопоставить себя как поэта нашей советской действительности, - говорится в судебных документах.

Первый протест против решения суда был отклонен / Фото: Пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Поэта даже отправили на судебно-психиатрическую экспертизу, которая установила, что Бродский проявляет психопатические черты характера, но психическим заболеванием не страдает и по своему состоянию нервно-психического здоровья является трудоспособным. В итоге его осудили на 5 лет ссылки из Ленинграда.

Однако спустя полтора года его соратники поэты Наталья Грудинина, Ефим Эткинд и Вольф Адмани все же смогли добиться пересмотра дела в Верховном суде РСФСР, несмотря на то, что народный суд ополчился и на них.

Постановление с заседания 4 сентября 1965 года, когда Бродскому сократили срок ссылки / Фото: Пресс-служба судов Санкт-Петербурга

- Они, выступив в защиту Бродского, пытались представить в суде его пошлые и безыдейные стихи как талантливое творчество, а самого Бродского как непризнанного гения, и что их поведение свидетельствует об отсутствии у них идейной зоркости и партийной принципиальности, - говорится в документах 1965 года.

В итоге Верховный суд принял решение, что Бродский молод, а противоправные действия, то бишь тунеядство, совершил впервые. Поэтому максимальный срок высылки ему не полагается. Так знаменитый поэт был освобожден от ссылки и вернулся в Ленинград, где написал множество талантливых стихов. В 1987 году будучи уже в эмиграции Бродский стал лауреатом Нобелевской премии.

В наше время Бродский, особенно в Петербурге, культовая личность Фото: Олег ЗОЛОТО

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