2020-02-19T12:58:36+03:00
Общество

Петербургские депутаты утвердили балконную амнистию

Теперь людям, которые застеклили лоджии и балконы в своих квартирах до 11 января 2020 года, штраф не грозит
Петр КИБЕР
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Депутаты объявили балконную амнистию.Депутаты объявили балконную амнистию.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербургские депутаты в третьем, окончательном чтении приняли проект балконной амнистии. Согласно поправкам в закон «Об административных правонарушениях», людей, которые застеклили балконы и лоджии в своих домах до 11 января 2020 года, наказывать не будут.

- В рамках заседания 19 февраля законопроект был одобрен большинством голосов третьем чтении. Он предполагает отмену штрафов для владельцев квартир, - пишет «Мойка 78».

Напомним, что поправки в закон должны защитить людей, купивших квартиры с уже остекленным балконом или сделавших это давно Изменение отменяет действие обратной силы документа. В первую очередь это направлено на жителей спальных районов, где остеклено много лоджий и балконов, но внешний вид дома от этого не портится.

Но с 11 января даже жителям «спальников» придется пройти все согласования, если они захотят что-то остеклить.

А изначально документ призван защитить дома в историческом центре города, где пластиковые окна и застекленные балконы меняют облик фасада.

Таких владельцев обяжут привести внешний вид здания в первоначальное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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