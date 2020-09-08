Адвокат доцента Соколова попросил возбудить уголовное дело против его научного оппонента Евгения Понасенкова

Адвокат Олега Соколова пошел в атаку на Евгения Понасенкова Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Судебная драма вокруг историка Олега Соколова, кажется, смещается с самого убийства 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко на происходящее вокруг. Еще недавно второй адвокат экс-доцента СПбГУ Александр Торгашев подал жалобу на свою коллегу - защитницу семьи убитой Анастасии. Торгашев попросил адвокатскую палату рассмотреть высказывания Александры Бакшеева. Теперь же юрист пошел в атаку на исторического оппонента Соколова - историка Евгения Понасенкова, попросив Следственный комитет возбудить уголовное дело.

- Я направил заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Евгения Николаевича по статье "Заведомо ложные показания свидетеля", - пояснил "КП-Петербург" Александр Торгашев. - Это касается высказываний, который он произнес 28 июля в суде о том, что якобы суды первой и второй инстанции по иску Олега Соколова к Евгению Понасенкову отказали. Хотя обе инстанции заняли сторону Олега Соколова и обязали Евгения Николаевича опровергнуть недостоверные сведения в отношении Соколова.

Адвокат подал заявление на Евгения Понасенкова Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Также Александр Торгашев подал заявление против студента, который несколько лет назад устроил провокацию на открытой лекции Олега Соколова. Позже видео с этим инцидентом широко разошлось по Сети.

Также Торгашев сейчас проводит свое расследование травли, которую, по его словам, устроил Евгений Понасенков доценту. Олег Соколов и сам неоднократно высказывался об этом. Бывший доцент СПбГУ вспоминал, что неизвестные обещали, что его тело будет плавать в реке, расписывали стены в парадной грязными словами и даже слали угрозы в сообщениях, взламывая электронную почту Анастасии Ещенко.

Олег Соколов и Евгений Понасенков судятся уже несколько лет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сам историк Евгений Понасенков отреагировал достаточно эмоционально на подачу заявления в СКР (далее его личное мнение, которое носит оценочные высказывания - прим.ред.).

- Графоманию Торгашева всерьез воспринимать невозможно, - пояснил Евгений Понасенков. - Он проиграл моим юристам уже два суда, и вот только что за помощь обвиняемому в убийстве Соколову его осудила этическая комиссия СПбГУ. Понятное дело, Торгашев истерит и пытается в отместку нагадить. Но пусть сначала поможет своему подопечному- расчленителю найти 90 тысяч рублей, которые суд его обязал мне выплатить. Иначе приставы опишут имущество. Что до его новых, простите, вяканий, то он награфоманил на статью 306 УК. Мои юристы подадут на него за заведомо ложный донос. Думаю, скоро Торгашев сядет в тюрьму.

К слову, на высказывания Евгения Понасенкова Александр Торгашев пообещал ответить чуть позже.

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