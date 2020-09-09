«Я тебе столько измен простила»: Соседка рассказала, о чем кричали в ночь убийства доцент Соколов и аспирантка Ещенко

Олег Соколов вспылил из-за оскорбления во время ссоры Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается суд по делу 64-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего свою невесту - 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко. На этот раз на заседании воспроизвели, как именно проходила ссора между возлюбленными в ту ночь. Восстановить детали помогла соседка историка. Как оказалось, она почти дословно слышала весь разговор сожителей, но перед выстрелами, которые привели к смерти Ещенко, судя по всему, заснула.

- Раньше у нас была общая квартира, которая сейчас разделена деревянной перегородкой, поэтому у нас хорошая слышимость, - рассказала соседка Соколова Ангелина Вольская. - Я проживаю в смежной комнате. Мой сосед часто устраивал шумные вечеринки, на которых я слышала ссоры, нецензурную брань, топот от танцев, крики, ссоры и драки. Я не знала, что он является преподавателем вуза. Шум доносился все годы его проживания, по два-три раза в неделю. Иногда он уезжал, и шум прекращался. Я часто слышали ссоры с женским голосом. Когда был сильный шум, я стучала, чтобы соседи вели себя тише, мне стучали в стену в ответ.

Та самая соседка Соколова Фото: YouTube

7 ноября 2019 года, как вспоминает Ангелина, она пришла домой после 23:00. Поела и пошла к себе в комнату, когда и застала крики Анастасии и Соколова.

- Она говорила, что собирается куда-то, а он нервно отреагировал на это: "Никуда ты не пойдешь", - вспоминала соседка. - Он кричал: "Это ты меня назвала ублюдком? Как ты смеешь, тварь, сука неблагодарная! Я тебя встречал и провожал!". Девушка что-то тихо отвечала. Затем я слышала ее громкие слова: "Не трогай меня, пожалуйста!". Соколов только громко оскорблял ее, дальше там громко двигали мебель. Затем я услышала шум, будто кто-то упал, а за этим - женский плач. Девушка просила не трогать ее. После этого было слышно около 5 ударов об пол и стены, она продолжала просить: "Не трогай меня, пожалуйста, я тебя столько измен прощала!". Потом она сказала: "Хорошо, я не пойду никуда, ты не ублюдок, прости меня". Соколов все это время говорил: "Я ублюдок, да? Я для тебя...". Потом было затишье, а за ним топот - кто-то прибежал в комнату, что-то забрал и убежал, затем снова затишье на 40 минут. Потом начался мирный диалог, шумы прекратились.

Соколов снял часть той роковой ссоры на видео Фото: Мойка 78

После этого Ангелина уснула. Утром и на следующий день никаких шумов из соседней квартиры она уже не слышала. Об убийстве она узнала, когда ей позвонила мать и сказала: "Наш сосед через стенку убил и расчленил девушку". По словам Вольской, как она поняла, ссора началась из-за того, что Соколов не хотел отпускать Ещенко, начался конфликт, во время которого доцента сильно задело оскорбление, после которого "он начал сильно избивать Анастасию".

- Перед тем, как я уснула, интонации были тихие, я подумала, что конфликт исчерпан, - уточнила девушка, заявив, что звуков выстрелов вообще не слышала. - Речь об оружии во время ссоры не шла. Были слышны плач и визг Ещенко. О детях они точно не разговаривали.

Доцент, по словам соседки, не хотел отпускать Анастасию Фото: Артем КИЛЬКИН

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