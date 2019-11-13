2019-11-13T10:19:33+03:00
Происшествия

«Он ее кидал об стену, у меня сотрясалась комната»: Соседка доцента Соколова рассказала о громком скандале в ночь убийства аспирантки

Со слов девушки, крики и ругань часто доносились из квартиры преподавателя СПбГУ
Лилия КОЗЛОВА
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Соседка доцента Олега Соколова, расчленившего аспирантку СПбГУ, рассказала подробности скандала, произошедшего перед убийствомСоседка доцента Олега Соколова, расчленившего аспирантку СПбГУ, рассказала подробности скандала, произошедшего перед убийствомФото: Артем КИЛЬКИН
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Жуткое преступление преподавателя истории в СПбГУ Олега Соколова, содрогнувшееся не только Петербург, но и весь мир, продолжает обрастать подробностями. Кавалер Ордена почетного легиона расстрелял и расчленил свою студентку-любовницу, 24-летнюю Анастасию Ещенко, а затем сбросил части тела в реку Мойку. Как оказалось, громкий скандал, который предшествовал убийству, слышала соседка доцента, по имени Ангелина, живущая через стену от него. Подробности той роковой ночи девушка вспоминает с содроганием.

- Это произошло 7-го ноября глубокой ночью, где-то до 2-3 часов. Я вернулась с работы и готовилась ко сну, зашла в свою комнату и села за стол. Через стену я слышала крики, - с дрожью в голосе вспоминает девушка в эфире передачи «Прямой эфир».

Со слов Ангелины, она слышала, как девушка собиралась на день рождения к другу, однако это не нравилось доценту и у него вспыхнул яростный порыв.

Профессор с руками в рюкзаке попал на камеры наблюдения.Следственный Комитет России в понедельник опубликовал кадры камер наблюдения, на которых запечатлен историк Олег Соколов, пытающийся избавиться от частей тела убитой им студентки (с) Ruptly

- Я не слышала, в какой именно момент она назвала его ублюдком, но это вызвало у него тотальную агрессию. «Ты неблагодарная тварь, ты меня назвала ублюдком. Я тебя провожал, встречал, как ты смеешь», - повторила услышанное Ангелина.

Женский голос за стенкой стал просить: «Пожалуйста, не трогай меня». Но после этого события стали развиваться еще агрессивнее.

- Я слышала, что он ее как будто кидал, либо об стенку, либо об пол. У меня сотрясалась комната, - заверила соседка.

Первое интервью историка-убийцы Соколова после ареста.Во время интервью Олег Соколов "слезно" просил у правозащитника одного: передать ему очки, чтобы он мог читать книги. "Я как учёный, я когда вот так просто..я схожу с ума. Я просто умоляю, чтобы мне дали хотя бы заниматься своим делом, даже сейчас", - объяснил Соколов (с) Ruptly

Также она рассказала, что звуки скандалов, криков и пьянок нередко доносились из квартиры доцента. Ангелина вместе со своей матерью вызывали полицию и стучали соседу в стенку, но тише от этого не становилось.

А вот звуки выстрелов соседка Соколова не слышала. Как так получилось, она объяснить не смогла. Возможно, в момент убийства уже крепко спала.

На данный момент, теперь уже бывший преподаватель СПбГУ находится в СИЗО. Под стражей он будет до 8 января 2020 года, пока идет следствие. Мать Соколова находится в шоке и ужасе, не понимая, зачем ее сын расчленил девушку.

Преподаватель СПбГУ расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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