Зевал, потягивался, засыпал: Как вел себя на суде доцент Соколов, расчленивший свою невесту-аспирантку

Доцента не впечатлил судебный процесс Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередное заседание по делу экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего и расчленившего свою 24-летнюю невестку-аспирантку Анастасию Ещенко, 9 сентября выдалось ударным. После долгого перерыва судья решила, что надо ускорить процесс, признав: "Что-то мы топчемся на месте". После этого она попросила в суде зачитать 10 томов уголовного дела. На это ушло почти 5 часов. Самыми интересными стали показания соседки доцента, которая рассказала, как проходила ссора в роковой вечер, и результаты экспертиз, которые провели по уголовному делу.

- В теле убитой найдена незначительная доза алкоголя, которая ни о чем не говорит из-за давности смерти, поэтому обнаружен только кофеин, - зачитала прокурор материалы. - Расчленявший тело человек не обладает познаниями в области анатомии и секционной техники, но имеет достаточную физическую силу.

Доцент то и дело потягивался в суде Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Прокурор также рассказала, как именно была расчленена жертва Соколова, и перечислила все травмы и раны, которые у нее были найдены. Как уже писала "КП-Петербург", доцент убил Анастасию четырьмя выстрелами, один из которых пришелся в глаз. В это же время он душил свою жертву.

Сам Соколов из-за долгого заседания, казалось, сильно скучал. Все перечисляемые травмы на него не производили впечатления. Историк то зевал, то потягивался, то проваливался в дрему.

В конце заседания прокурор решила огласить психиатрическую экспертизу Соколова. Поначалу его адвокаты не возражали, но как только дело дошло до Екатерины Прижигодской, которая ранее рассказывала, что Соколов пытал ее утюгом, защитники доцента оживились.

Доцент пытался скрыть зевоту Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

- Вспыльчивый, агрессивный, быстро выходил из себя, мог сорваться на крик из-за незначительной мелочи, старался создать образ Наполеона, хотел подчинить всех себе, хотел развестись с женой... - только и успела зачитать прокурор, как адвокат Соколова Сергей Лукьянов стал протестовать.

Иногда казалось, что Соколов спит Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В итоге судья была вынуждена закрыть заседание для журналистов. Психиатрическую экспертизу с показаниями свидетелей в суде зачитали при закрытых дверях.

Следующее заседание по делу доцента назначили на 14 сентября.

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