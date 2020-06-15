2020-06-15T15:00:32+03:00
Происшествия

Выстрелил в глаз, стал душить и добил тремя пулями: В суде рассказали, как доцент СПбГУ Соколов убил свою возлюбленную аспирантку

Историк также отказался от адвокатов и попросил суд допросить родителей убитой жертвы. При этом на вопрос о признании вины он отвечать отказался [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Соколов меняет своего адвоката Фото: Санкт-Петербургский городской судСоколов меняет своего адвоката Фото: Санкт-Петербургский городской суд
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Вторая попытка начать судебный процесс над 64-летним историком Олегом Соколовым, обвиняемом в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, обернулась провалом. Сегодня на заседании бывший доцент СПбГУ впервые снял свой красный свитер и предстал перед судьей в белоснежной рубашке. К слову, это не единственное, что решил поменять Соколов. Историк отказался сразу от двух адвокатов.

- Я с уважением и благодарностью отношусь к адвокату Александру Почуеву, - начал свою речь Соколов. - Но ему стали поступать угрозы. Я прошу дать им оценку в правоохранительных органах. А пока я прошу заменить мне адвоката. Хочу, чтобы меня защищал только один адвокат - Сергей Лукьянов.

Олег Соколов хочет, чтобы родителей убитой им жертвы допросили Фото: Санкт-Петербургский городской суд

Олег Соколов хочет, чтобы родителей убитой им жертвы допросили Фото: Санкт-Петербургский городской суд

Сергей Лукьянов уже появлялся в деле Олега Соколова на первом заседании. Тогда защитник даже попросил отложить процесс, чтобы ознакомиться с материалами уголовного дела. Судья согласилась, но ко второму заседанию Сергей Лукьянов так и не заключил соглашение с бывшим доцентом.

Такая чехарда с адвокатами стала раздражать судью. По ее мнению, все это затягивает процесс. Поэтому, чтобы следующее заседание 22 июня не сорвалось, она назначила Соколову бесплатного адвоката. Вступит ли в дело Лукьянов, пока неизвестно.

В суде прокурор успела зачитать обвинение Соколову. Оказалось, что доцент не только выстрелил в возлюбленную, но и душил ее.

Соколов жалуется, что никого не слышит в суде Фото: Санкт-Петербургский городской суд

Соколов жалуется, что никого не слышит в суде Фото: Санкт-Петербургский городской суд

- Находясь по своему адресу по набережной реки Мойки, в ходе бытового конфликта Соколов, реализуя внезапно возникший преступный умысел, произвел с близкой дистанции выстрел в голову в область верхнего века правого глаза Анастасии, - сообщила прокурор. - После этого он руками сдавил шею потерпевшей, причинив ей перелом... После этого с целью причинение смерти жертве, которая еще подавала признаки жизни, Соколов произвел еще три выстрела в голову.

Соколов заявил, что обвинение ему понятно. Но на вопрос, признает ли свою вину, отвечать не стал.

А вот родители погибшей Анастасии Ещенко встречаться с Соколовым в суде не спешат. Через своего адвоката они передали просьбу рассматривать уголовное дело без их участия.

Анастасия была убита 4 выстрелами Фото: СОЦСЕТИ

Анастасия была убита 4 выстреламиФото: СОЦСЕТИ

- Преступление и жестокость потрясло всю нашу семью. Я категорически не хочу взаимодействовать ни с обвиняемым, ни с его адвокатом, - зачитала слова матери Анастасии адвокат.

Родители попросил не опрашивать их в суде. Вместо этого зачитать их показания, которые они дали ранее.

Сам Соколов заявил, что без опроса родителей Анастасии следствие будет неполным.

Соколов вскоре предстанет перед судом Фото: СОЦСЕТИ

Соколов вскоре предстанет перед судомФото: СОЦСЕТИ

- Там будут очень важные вещи! - заявил Соколов.

В итоге судья перенесла процесс на 22 июня. Адвокат Почуев, тем временем, сообщил, что удивлен случившемуся.

- Процесс сегодня закончился для меня необычно, - признался Почуев. - Историк Соколов поблагодарил меня за работу, отметил свое удовлетворение от нее и отвел, сославшись на поступающие в мой адрес угрозы в связи с этим делом. На вопрос прокурора он ответил, что "это условия вступления в дело другого адвоката".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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