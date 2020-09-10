Петербурженка сама родила в 51 год. Акушер рассказал, насколько это уникальный случай и в чем опасность

В Петербурге 51-летняя женщина родила / Фото: vk.com/roddom10spb

В Санкт-Петербурге 51-летняя женщина родила четвертого ребенка. Малыш появился на свет 29 августа 2020 года в роддоме № 10. Случай оказался уникален не только тем, что многодетная мама Ольга Калиничева - женщина возрастная. А тем, что родила она естественным путем без хирургического вмешательства. Об этом «Комсомолке» рассказал врач больницы Игорь Просвирнин, который принимал роды.

За 26-летний стаж работы Игорь Просвирнин впервые принимал естественные роды у 51-летней женщины / Фото: Роддом №10

- Беременность была спокойной. Без осложнений. Ольга - мужественная женщина, справилась с рекомендациями блестяще. Выписали мы ее на четвертый день, - отметил врач.

Игорь Александрович в профессии уже более 26 лет. Из пациенток, родивших естественным путем Ольга - его самая возрастная. Врач признается, что за всю свою практику ни разу не слышал, чтобы женщины такого возраста смогли подарить малышу жизнь без кесарева сечения.

- На родах с кесаревым сечением у меня были женщины и постарше, например, 53-летняя, - добавил Просвирнин.

За минувший 2019 год в роддоме №10 приняли роды у 13 женщин старше 45 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

Как рассказали в роддоме № 10, в 2019 году они приняли более 6 тысяч родов. Из них 13 рожениц были старше 45 лет. В 2018 году – 12 возрастных женщин.

- Для возрастной женщины тем более, если она первородящая, конечно беременность может быть непростой. Им в принципе гораздо сложнее получить беременность. И если в зрелом возрасте приходит первая беременность, то как правило, она наступает путем ЭКО, - пояснил врач акушер-гинеколог Владимир Пакин.

Акушер объяснил, что с возрастом у людей появляются соматические заболевания, которые, конечно, не вносят позитивный вклад ни в наступление, ни в течение беременности у женщин «за». Чаще всего вынашивание плода осложняется гестационным сахарным диабетом, преэклампсией и угрозой прерывания беременности.

Акушер-гинеколог Владимир Пакин советует внимательно подходить к беременности женщинам "за" / Фото: Роддом №10

- Вероятность родить здорового ребенка вопреки всему достаточно высокая. Но многое, конечно, зависит от того, как будет протекать конкретная беременность, - отметил Пакин.

Врачи акцентируют внимание на том, что взрослым женщинам необходимо тщательно планировать беременность и требуется более пристальное наблюдение на протяжении всего времени, тогда проблем можно избежать.

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