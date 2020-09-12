«Российских журналистов на суд не допустили»: в Анталье начался процесс по делу о гибели Алисы Адамовой, которая год назад утонула в бассейне турецкого отеля

Алиса умерла год назад в турецкой больнице Фото: СОЦСЕТИ

Суд города Анталья начал рассматривать дело о смерти 12-летней российской девочки, которая в августе прошлого года захлебнулась в бассейне турецкого отеля. Об этом написал на своей странице «ВКонтакте» отец погибшей Алисы Адамовой Андрис Лейкуцис.

- Вчера в городе Анталия состоялось первое судебное заседание, - сообщает мужчина. - Заседание было закрытым, в зал суда не допустили ни журналистов, ни вице-консула РФ. Сторона обвинения попыталась предоставить некие экспертизы, сделанные самостоятельно. Суд их не принял.

Следующее заседание, по словам Андриса Лейкуциса, состоится уже зимой – 24 декабря.

Прежде, чем подоспела помощь, девочка провела под водой 12 минут Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, трагедия случилась в августе 2019 года. Тогда 12-летняя россиянка Алиса Адамова вместе с родителями отдыхала в турецком городе Бодруме. На 9 день каникул девочка с папой каталась с горки в отельном аквапарке и после очередного спуска ребенок не вынырнул.

Как оказалось, руку Алисы засосало в трубу бассейна. Прежде, чем девочку удалось вытащить, она провела под водой 12 минут. Ребенка экстренно госпитализировали в одну из турецких клиник, но спасти Алису врачам не удалось.

С этой горки каталась Алиса в тот роковой день Фото: СОЦСЕТИ

По факту гибели девочка заведено уголовное дело. Его расследованием занимаются турецкие полицейские и Следственный комитет России по Ленинградской области.