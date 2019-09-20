«У нее были шансы»: вскрылись чудовищные подробности гибели 12-летней девочки, руку которой затянуло в трубу бассейна в Турции

12-летнюю Алису Адамову, которая 18 августа получила тяжелые травмы во время купания в бассейне в турецком отеле Sunhill, можно было спасти. Но персонал отеля и врачи «Скорой помощи» будто бы сделал все, чтобы этого не случилось. Турист из США Хосик Аракелян, который в ту роковую ночь был в числе тех, кто пытался вызволить Алису из подводной западни, поделился с «Комсомольской правдой в Санкт-Петербурге» шокирующими подробностями трагедии.

«НИКТО ДАЖЕ НЕ ПЫТАЛСЯ ВЫЗВАТЬ «СКОРУЮ ПОМОЩЬ»

Напомним: 18 августа руку девочки затянуло в трубу, которая подавала воду на водяную горку. Алиса провела в ловушке десять минут и за это время получила тяжелые травмы мозга и легких. За ее жизнь на протяжении 11 дней боролись турецкие и российские медики, но спасти малышку не удалось: 28 августа Алиса умерла.

За жизнь Алисы Адамовой врачи боролись 11 дней.Фото: СОЦСЕТИ

Вытащить девочку из воды удалось только благодаря помощи гостей отеля. Одним из них был турист из США Хосик Аракелян – в Турцию он приехал отдыхать вместе с женой и друзьями. По его словам, никто из персонала отеля не знал, как отключить воду. Остановить насос удалось только благодаря его другу Саиду, который ворвался в электрощитовую и начал отключать предохранители. Все это время сам Хосик, отец Алисы и еще несколько человек, пытавшиеся спасти Алису, звали на помощь, но их крики заглушала музыка, гремевшая из колонок.

- Несмотря на все происходящее ди-джей продолжал играть свою чертову музыку, - продолжает наш собеседник. – Из-за нее было трудно привлечь внимание других людей. Вот почему на то, чтобы вытащить девочку из воды, ушло так много времени. Да что там говорить – никто из отеля даже не попытался вызвать «Скорую помощь»! Когда я выбрался из бассейна, я увидел какого-то парня – он стоял рядом и закрывал руками глаза своей жене и дочке, чтобы они не видели, что происходит. Я крикнул, чтобы он вызывал врачей – и только тогда он позвонил в «Скорую».

Сейчас отель, в котором случилось несчастье, временно закрыт - по крайней мере, снять в нем номер невозможно. Фото: сайт отеля SunHill в городе Бодрум

«ОНИ СКАЗАЛИ – «ЭТО ЕЕ СУДЬБА»

Бригада экстренной помощи добиралась до отеля почти полчаса. Все это время Алисе пытались делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Медики, которые прибыли на вызов, по словам Хосика, были явно некомпетентны: все, что они сделали – несколько раз надавили девочке на грудь, а потом погрузили ее в машину.

- Они не попытались удалить жидкость из ее носа и рта, не обеспечили ее кислородом, - продолжает наш собеседник. – Хотя даже мы им об этом говорили.

Когда стало ясно, что в Бодруме надлежащую помощь Алисе оказать не могут, встал вопрос о том, чтобы перевезти ее в соседний город Денизли. Сначала девочку хотели транспортировать вертолетом, но местная больница отказалась его предоставить, сославшись на выходной день. В итоге Алису повезли на машине – из-за этого путь до Денизли занял почти три с половиной часа.

По словам собеседника «КП-Санкт-Петербург», к трагедии привела халатность сотрудников отеляФото: СОЦСЕТИ

- Пока решался вопрос с транспортировкой, мне удалось поговорить с менеджером отеля, - вспоминает Аракелян. – Когда я спросил его, «как у вас насчет политики безопасности», он ответил, что труба, в которую затянуло руку Алисы, стояла у них в бассейне уже 20 лет, и за это время с ней не возникало никаких проблем! Потом он заявил, что раз это произошло – значит, такова судьба девочки, и начал обвинять ее родителей в том, что они за ней недосмотрели. А в конце, когда я спросил, почему у них нет никого, кто мог бы оказать отдыхающим помощь в такой ситуации, разозлился и заявил, что это не США, а Турция, и у них свои стандарты.

ТРАГЕДИЮ «ПРИКРЫЛИ» РЖАВОЙ КРЫШКОЙ

А когда дело дошло до полиции, персонал и вовсе попытался скрыть случившееся: один из сотрудников по указанию менеджера раздобыл где-то старую ржавую крышку и положил ее рядом с обломком трубы.

- Когда мы это увидели, мы сказали полицейским, что изначально никакой крышки на трубе не было, - продолжает Хосик. – Они встали на нашу сторону: парня, который попытался прикрыть отель, задержали за дачу ложных показаний. Я не знаю, можно ли было спасти Алису, если бы все – и отель, и врачи со «Скорой» - все сделали правильно. Но, думаю, у нее было бы гораздо больше шансов выжить. Я шокирован тем, что случилось. Я никогда не забуду этот день и никогда не перестану думать о малышке и ее родителях – Наталье и Андрисе.

Сейчас по факту гибели Алисы ведется следствие.Фото: СОЦСЕТИ

По факту гибели Алисы возбудили уголовное дело. Сейчас его расследованием занимаются турецкие правоохранительные органы и Следственный комитет России по Ленинградской области. Сам отель, судя по всему, временно закрыт – на сайте никаких оповещений нет, но забронировать номер в нем невозможно. Мы следим за развитием событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/729072" frameborder="0"></iframe> Засосало в трубу бассейна.Врачи 11 дней боролись за жизнь 12-летней Алисы. Но чуда не произошло...

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