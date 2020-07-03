«Соколов изменял Насте с бывшей женой»: Адвокат убитой аспирантки Ещенко рассказала о новом повороте в деле доцента

В деле историка Соколова, кажется, впервые стали появляться подробности, которые проливают свет на довольно запутанную историю любви, закончившуюся трагедией. Как мы уже писали, доцент СПбГУ Олег Соколов начал отношения со своей юной студенткой, когда та еще училась на его факультете. Между учителем и ученицей сразу же вспыхнула взаимная симпатия, которая быстро переросла в служебный роман. Он – знаменитый историк, кавалер Ордена почетного легиона, один из основоположников российской исторической реконструкции, почитатель Наполеона Бонапарта. Она – юная красавица, круглая отличница и будущий ученый. Это роман пугал и завораживал близких и друзей пары. Ведь Соколов завел роман на стороне, будучи еще женатым человеком. Вместе с женой Анной он воспитывал двоих детей.

«РАНЬШЕ СОКОЛОВ УЖЕ ЖИЛ НА ДВЕ СЕМЬИ»

64-летний Олег Соколов встречался с 24-летней Анастасией Ещенко, будучи в браке, минимум полгода. Его женой была преподаватель петербургской гимназии, которая, как и все остальные возлюбленные Соколова, была младше его. Две дочери после развода остались жить с мамой. А Анастасия переехала к доценту в квартиру на набережной Мойки. По словам преподавателя, они планировали свадьбу. Отношения были идеальны. Но Анастасия якобы ревновал его к дочерям… Из-за этого, по словам историка, и произошла роковая ссора. Но до сих пор в истории оставался пробел – почему девушка так реагировала на детей, которые намного младше нее. Этим же вопросом задалась и адвокат семьи Ещенко, которая провела собственное расследование. Его результатами она поделилась с «Комсомолкой».

Анастасия была круглой отличницей и перспективным историкомФото: СОЦСЕТИ

- Есть основания полагать, что Соколов, во-первых, неоднократно избивал Анастасию, - пояснила адвокат Александра Бакшеева. - Во время процесса, будут освещены обстоятельства которые это подтверждают. Я бы с радостью все озвучила. Но пока мне закон не позволяет. И второй важный факт, я выяснила, что Олег Соколов изменял Анастасии.

Александра Бакшеева напомнила историю, которая как две капли воды похожа на отношения Анастасии и Соколова. До Ещенко у Олега Соколова была другая молодая студентка, с которой он крутил роман несколько лет. Вместе пара ездила во Францию, проводила вечера и строила планы. Но вот экс-возлюбленная утверждает о том, что она не знала о той самой жене – Анне.

- Я говорила с Екатериной, она не знала, что жена существует, - поясняет Александра Бакшеева. - Потом она при странных обстоятельствах узнает об этом. Хотя она нормально относилась к тому, что он видится с ребенком. И только потом она поняла, что он не только видится с ребенком, но и продолжает отношения со своей супругой, с которой долгое время не жил.

Соколов изменял своей женеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«ИСТОРИЯ ИЗМЕН ПОВТОРИЛАСЬ С НАСТЕЙ»

По словам Александры Бакшеевой, такая же история приключилась и с Анастасией.

- Я выяснила, что были со стороны Соколова были измены во время его отношений с Анастасией Ещенко, - делится Бакшеева. – Это и вызывало резкие высказывания в его адрес и адрес его детей в переписке, которую так хочет, чтобы озвучили в суде. Он изменял Анастасии, в том числе и со своей бывшей женой Анной, как мне стало известно. Он жил, условно говоря, на две семьи. И конфликты были из-за насилия и измен. Скорее всего, в тот роковой вечер дело было не в детях. Дочери просто были прикрытием. Они могли вызывать раздражение Анастасии, потому что она поняла, что он ей изменяет со своей бывшей женой, прикрываясь детьми. То есть он ходил к своей бывшей супруге под видом встреч с детьми. Поэтому Настя понимала, что Соколов ходи видеться не с детьми. И в тот вечер, возможно, они как раз из-за этого и ссорились.

Что интересно, в тот роковой день Анастасия была в Москве. В это время Олег Соколов, как он сам рассказывал «КП», встречался как раз со своими дочерьми. Он проводил их домой перед тем, как встречать Анастасию. Вечером, по словам Соколова, он купил шампанское и они с Настей стали обсуждать предстоящую свадьбу, когда и случилась та ссора «из-за детей».

Пара на публике казалась счастливойФото: СОЦСЕТИ

«ЖЕНЕ ИЗМЕНЯЛ, НАСТЕ - НИКОГДА»

Сам Соколов ранее признавал, что изменял своей бывшей жене.

- Мы были больше друзьями, чем супругами. Она сама была инициатором нашей связи и нашего брака. Неслучайно за долгие годы наших отношений, время от времени у меня возникали мимолетные романы, на которые Анна смотрела сквозь пальцы, желая сохранить нашу семью, дружбу и счастье детей. Одной из этих связей были отношения с некой Екатериной в 2007-2008 годах, из которых мои враги в недавнее время пытались соорудить груду диких обвинений в мой адрес, - заявлял «КП-Петербург» Олег Соколов.

При этом доцент заявлял, что за время отношений с Анастасией других романов или интрижек на стороне у него не было. Сейчас Соколов настаивает, чтобы в суде огласили его переписке с Ещенко, в которой она оскорбляет его и детей. Суд дал время обсудить этот вопрос с родителями Анастасии. Но пока они с адвокатом и прокуратурой не пришли к общему мнению, что можно озвучить в суде. Без согласия родителей и самого Соколова любая часть публикации их переписки – уголовная статья.

Соколов любил эпоху НаполеонаФото: СОЦСЕТИ

Адвокат Соколова Сергей Лукьянов пояснил, что его подзащитный очень эмоционально требовал озвучить переписку в открытом процессе, потому что был взбешен тем, что права защиты ущемляются.

- Это была реакция на то, чтобы обратить внимание на необходимость соблюдения правила состязательности сторон, - пояснил Лукьянов. Он также не смог уточнить, какую часть переписки Олег Соколов хочет, чтобы озвучили в суде.

Сам Соколов утверждает, что не изменял АнастасииФото: СОЦСЕТИ

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