Балу, Буян и Боня вернулись домой: медвежат-сирот из Ленобласти отпустили в лес

Зимой они были совсем малышами и едва не погибли. Фото: vk.com/ohotnadzor47

Трое медвежат-сирот, найденных зимой 2020 года в лесу в Бокситогорском районе Ленобласти, вернулись домой. Малышей, подросших в центре спасения медвежат под Тверью, вернули к месту «прописки» и выпустили в лес.

- Балу, Буян и Боня вернулись домой из Тверской области. Подросшие и окрепшие мишки были выпущены в Бокситогорском районе Ленинградской области. Выражаем благодарность Центру спасения медвежат-сирот, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Напомним, что на малышей студеной зимой 27 февраля наткнулись лесорубы. Они разрабатывали делянку и в конях дерева увидели берлогу, в которой пищали трое медвежат.

Малыши росли в центре спасения медвежат-сирот в Тверской области. Фото: vk.com/obrcrussia

Мать, видимо испугавшись звуков пилы и топора, убежала, бросив потомство. По словам зоологов, это защитный механизм, ведь родить она еще успеет, а к детям пока не привязана.

Лесорубы связались с лесниками и сотрудники областного Охотнадзора забрали детенышей на служебной машине. А уже на следующий день за медвежатами приехали из первого в России центра спасения косолапых сирот.

Теперь, ставшие уже почти взрослыми, Балу, Буян и Боня ушли жить в лес. К человеку они не привыкли, поэтому смогут быстро адаптироваться к естественной среде. Ну а с людьми медведям в будущем лучше не встречаться. Как, впрочем, и наоборот.