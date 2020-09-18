Зимой – каток, летом – плавучая сцена: Каким будет парк «Тучков буян» в Санкт-Петербурге

Стало известно, как будет выглядеть парк "Тучков буян". Фото: Студия 44, West 8

Широкий променад вдоль набережной, виды на главные достопримечательности Петербурга, много зелени и необычный ландшафт. Таким увидели будущий парк «Тучков буян» на проспекте Добролюбова авторы проекта, который ляжет в основу создания общественного пространства. Сегодня, 18 сентября, объявили победителя в конкурсе на архитектурную концепцию парка. Первое место занял совместный проект петербургского архитектурного бюро «Студия 44» и нидерландского West 8. Последние, к слову, уже работали в Северной столице над «Новой Голландией».

Променад растянется вдоль Невы. Фото: Студия 44, West 8

Судя по концепции, «Тучков буян» обещает стать парком всесезонным. Зимой там будет место для катка, летом прямо на Неве у спуска с набережной разместят плавучую сцену. А в любое время года и туристы, и петербуржцы с нового ракурса увидят Петропавловку, Биржу, стрелку Васильевского острова, Адмиралтейство. И, конечно, оттуда можно будет смотреть на развод мостов над Невой. В самом парке будет продумана система дорожек, которая выведет к этим достопримечательностям.

– Мы предполагаем, что будет сделан подземный переход под съездом с Биржевого моста, и это будет непрерывный пешеходный (и, возможно, велосипедный) маршрут мимо Петропавловки, – отметил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству, главный архитектор города Владимир Григорьев.

"Тучков буян" будет всесезонным парком. Фото: Студия 44, West 8

В парке будут зоны и для тихих уединенных прогулок, и места, где можно отдохнуть шумной компанией. У Театра Бориса Эйфмана, который строится на этой территории, сделают большую площадь, где также смогут проводить мероприятия и показывать представления. Продумана и парковка для автомобилистов рядом.

Парк появится не раньше 2024 года. Фото: Студия 44, West 8

Одна из необычных идей для парка – это ландшафт. Он не будет похож на типичный петербургский: плоский участок хотят разнообразить холмами. Внутри них будут расположены подземные помещения, например, в павильоне «Грот» расположат выставочный зал. Еще одна необычная конструкция – это подвесная пешеходная деревянная галерея.

Зелени, как и просили петербуржцы в городском опросе о наполнении парка, будет много. Вдобавок к этому «Тучков буян» обзаведется вечнозеленой территорией – оранжереей с разными микроклиматами (тропическим, черноморским, средиземноморским и микроклиматом Каспийского моря).

В Петербурге выбрали проект, по которому будут строить парк "Тучков буян". Фото: Полина ЖУКОВА

– Проект также предусматривает создание оранжереи, что, на мой взгляд, достаточно важно для города. Она могла бы стать филиалом Ботанического сада, – добавляет Владимир Григорьев.

Планируют также обустроить зеленый лабиринт, фруктовый сад, а также сад камней. Конечно, будет создано пространство для детей. Площадку уже называют уникальной, и по своему виду она будет напоминать чуть ли не парк аттракционов. Найдется место и для кафе.

В исторической части города построят парк "Тучков буян". Фото: Студия 44, West 8

КОНКРЕТНО

Появится вся эта красота не раньше 2024 года. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. Стоимость реализации проекта еще точно не определена. Однако по предварительным подсчетам она может составить 5-6 миллиардов рублей. Напомним, что общая площадь территории составляет больше 16 гектаров. Сам парк будет занимать порядка 10 из них. Остальная площадь распределяется по набережной, прилегающим улицам и площади Лихачева, которые также будут благоустраивать. Кстати, ожидается что «Тучков буян» будут посещать более 7 миллионов человек ежегодно.