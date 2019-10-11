2019-10-11T19:35:16+03:00
Общество

Зелень, фонтаны, каток: В Петербурге завершилось голосование за наполнение арт-парка

Результаты опроса возьмут за основу концепции будущего пространства
Полина ЖУКОВА
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Петербуржцы проголосовали за наполнение будущего арт-парка. Фото: Администрация ПетербургаПетербуржцы проголосовали за наполнение будущего арт-парка. Фото: Администрация Петербурга
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В Петербурге завершилось голосование за содержание будущего арт-парка на проспекте Добролюбова. В нем приняли участие больше 7 тысяч горожан. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата вице-губернатора Николая Линченко.

Варианты, которые лидировали во время промежуточных итогов, остались на своих местах. Так, больше всего петербуржцы хотят видеть в будущем арт-парке главный городской газон (88%), зимний каток (84%) и ботанический сад (77%). Такова тройка «победителей» народного голосования. В пятерке популярных вариантов также оказались фонтаны шутихи (77%) и открытая сцена (75%).

Голосовали горожане на официальном сайте арт-парка. А среди предложенных вариантов были также и детские городки, и спортивные площадки, и сувенирная ярмарка, и ресторанная улица – всего 21 позиция.

Однако онлайн-опрос был не единственным в городе. Петербуржцы также могли высказать свое мнение во время анкетирования, которое проводили в единый День голосования 8 сентября. Заполнили бумажную анкету 380 564 жителя Северной столицы. В этом голосовании пятерка лидеров получилась следующей. На первом месте – детский городок (11,89%), зимний каток (10,23%), ботанический сад (10,08%), главный городской газон (9,50%) и фонтаны и шутихи (9,41%). Как мы видим, большинство вариантов сошлись, но в лидеры «вырвались» площадки для маленьких петербуржцев.

Теперь результаты опроса возьмут за основу во время разработки концепции арт-парка.

– Обе пятерки лидеров, как по итогам интернет-голосования, так и по итогам добровольного анкетирования, будут учтены при разработке технического задания для международного архитектурного конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка, – отметили в пресс-службе аппарата вице-губернатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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