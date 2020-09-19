Погода в Санкт-Петербурге на выходные, 19 и 20 сентября: ветер, прохладно, но солнечно

Выходные в Петербурге будут солнечными, но прохладными. Фото: Олег ЗОЛОТО

Наступившие выходные порадуют солнцем, но не теплом. В городе будет ветрено, хоть и не слишком, а термометры покажут скромные значения. Какой будет погода на выходные, 19 и 20 сентября в Санкт-Петербурге, «Комсомольской правде» рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

- Непогоды и штормового ветра больше не ожидается, циклон уходит на восток. Возможны резкие порывы, но в основном ветер умеренный, северного и северо-западных направлений. Осадков не ожидается, не будет постоянно пасмурно, мы будем видеть солнце. А вот температура довольно низкая. Ночью +8..+10 градусов, по области даже до +5. А днем +12…+14 градусов, атмосферное давление будет повышаться, - сообщил эксперт.

На следующей неделе в Петербург придет бабье лето. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области прогноз почти такой же. в субботу - с отдельными резкими порывами ветра до 16 метров в секунду, в некоторых районах возможны небольшие дожди. А в ночь на воскресенье синоптики даже пугают заморозками, в основном в северной части региона. Зато днем 20 сентября будет спокойно с прояснениями.

Впрочем, почти сразу после выходных жителей Петербурга и Ленобласти ждет приход бабьего лета. Дневная температура будет повышаться до +16…+18, а иногда даже до +20 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков и сильных ветров. Продержится такая погода до конца следующей недели.