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Пятеро в больнице, двое в реанимации: в петербургском Комздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся хлором в бассейне

Проверку по факту ЧП ведут прокуратура и Следственный комитет
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Двое детей остаются в реанимации после отравления хлором в бассейне.

Двое детей остаются в реанимации после отравления хлором в бассейне.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга привел свежие данные о состоянии детей, которые отравились хлором в бассейне одного из городских фитнесс-центров, расположенного на улице Ярослава Гашека. После пятничного ЧП в больницу были доставлены пять несовершеннолетних.

- По состоянию на утро 19 сентября пятеро детей остаются в больнице. У троих состояние удовлетворительное. У двоих детей, находившихся в отделении реанимации, наблюдается улучшение состояния: одного сегодня, скорее всего, переведут из реанимационного отделения, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Напомним, что после купания в бассейне в больницу попали четверо юных спортсменов в возрасте от 7 до 8 лет и один 15-летний подросток. Изначально пострадавшими числились восемь несовершеннолетних, а всего на момент выброса хлора в чашу бассейна, в воде находились десять детей. Всем им оказали помощь приехавшие на вызов врачи скорой.

Сейчас юным пациентам уже лучше, но врачи все еще пристально следят за их состоянием.

Сейчас юным пациентам уже лучше, но врачи все еще пристально следят за их состоянием.

Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом, по словам родителей, тренеры спортивного центра срочно эвакуировали детей из бассейна и отвели в раздевалку. Но выходить из нее без родителей запретили.

Предварительно, причиной ЧП называется неисправность оборудования, которое смешивает дезинфицирующие препараты для добавления в воду. Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются городская прокуратура и Роспотребнадзор. А петербургское управление Следственного комитета завело дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Виновным грозит от крупного штрафа до лишения свободы сроком до двух лет.

ЧППроисшествия: ЧП

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