Пятеро в больнице, двое в реанимации: в петербургском Комздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся хлором в бассейне

Двое детей остаются в реанимации после отравления хлором в бассейне. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга привел свежие данные о состоянии детей, которые отравились хлором в бассейне одного из городских фитнесс-центров, расположенного на улице Ярослава Гашека. После пятничного ЧП в больницу были доставлены пять несовершеннолетних.

- По состоянию на утро 19 сентября пятеро детей остаются в больнице. У троих состояние удовлетворительное. У двоих детей, находившихся в отделении реанимации, наблюдается улучшение состояния: одного сегодня, скорее всего, переведут из реанимационного отделения, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Напомним, что после купания в бассейне в больницу попали четверо юных спортсменов в возрасте от 7 до 8 лет и один 15-летний подросток. Изначально пострадавшими числились восемь несовершеннолетних, а всего на момент выброса хлора в чашу бассейна, в воде находились десять детей. Всем им оказали помощь приехавшие на вызов врачи скорой.

Сейчас юным пациентам уже лучше, но врачи все еще пристально следят за их состоянием. Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом, по словам родителей, тренеры спортивного центра срочно эвакуировали детей из бассейна и отвели в раздевалку. Но выходить из нее без родителей запретили.

Предварительно, причиной ЧП называется неисправность оборудования, которое смешивает дезинфицирующие препараты для добавления в воду. Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются городская прокуратура и Роспотребнадзор. А петербургское управление Следственного комитета завело дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Виновным грозит от крупного штрафа до лишения свободы сроком до двух лет.