Второй труп нашли в заваленной мусором квартире в Санкт-Петербурге, где жила пара пропавших пенсионеров

В замусоренной квартире в Купчино нашли второй труп. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Вторую страшную находку сделали коммунальщики Фрунзенского района Санкт-Петербурга, четвертый день разбирающие мусор в захламленной квартире на Пражской улице в Купчино. Утром 19 сентября под грудами хлама было найдено еще одно тело. На этот раз женское.

- Обнаружено тело женщины, на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета и полиции, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах. - Видимых признаков насильственной смерти нет, остальное покажет вскрытие.

По предварительным данным, погибшей, вероятнее всего, является сама 65-летняя хозяйка квартиры, пропажей которой несколько дней назад обеспокоились родственники и работодатель. Женщина вовремя не вышла на смену и с работы обратились в полицию. Одновременно стражей порядка и МЧС вызвали жители подъезда, которых беспокоил страшный, едкий запах и ползавшие по стенам черви.

Чтобы все разгрести понадобилось четыре дня. Фото: vk.com/kupchinonews / Владимир Юдин

Вечером 16 сентября спасатели вскрыли дверь квартиры, однако внутрь войти не получилось, ведь обе комнаты «двушки», кухня и коридор в буквальном смысле под потолок были забиты мусором.

Работы по расчистке продолжились 17 и 18 сентября. В пятницу под завалами хлама было найдено полуразложившееся тело мужчины, а в субботу обнаружился второй труп.

Квартира была до потолка забита хламом. Фото: vk.com/kupchinonews / Владимир Юдин

Напомним, что, по словам соседей и родных, в квартире жила пара пенсионеров. При этом женщина страдала расстройством психики из-за давней гибели сына, а ее муж был инвалидом и давно не мог обслуживать себя самостоятельно.

Причины и обстоятельства гибели людей, а также их личность выясняют следователи.