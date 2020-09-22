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Губернатор Санкт-Петербурга потребовал ужесточить наказание для руферов

После трагедии на улице Рубинштейна, где погибли 24-летний парень и 17-летняя школьница, доступ на крыши решили ограничить
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Прогулки по петербургским крышам - известный аттракцион.

Прогулки по петербургским крышам - известный аттракцион.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов жестко потребовал от подчиненных ограничить доступы на крыши домов и ужесточить наказание для руферов. Тему на заседании городского правительства подняли не просто так, а после страшной трагедии, произошедшей вечером 20 сентября на улице Рубинштейна. Здесь, при падении с высоты, разбились 24-летний руфер-экскурсовод и его спутница, которая оказалось 17-летней школьницей.

- Сейчас за это только незначительные штрафы за мелкое хулиганство. Надо усилить ответственность за взлом чердачных дверей, за незаконное проникновение в частную или государственную собственность, - заявил глава города.

Александр Беглов отметил, что ситуация касается не только нелегальных прогулок по крышам, но и антитеррористических мер. Поэтому вместе с чердаками должны быть закрыты и все городские подвалы.

Эту деятельность не раз пробовали упорядочить, но получается пока не все.

Эту деятельность не раз пробовали упорядочить, но получается пока не все.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Для проработки вопроса будет создана рабочая группа с участием чиновников Смольного и представителей правоохранительных органов. А если их полномочий не хватит, то губернатор призвал внести изменения в федеральные законы, чтобы наказывать руферов по полной.

При этом глава городского Жилищного комитета Виктор Борщев, в чью зону ответственности попадают чердаки, заявил, что вход на крышу дома 23 по улице Рубинштейна, с которой упала молодая пара, взломан не был.

- Там были ограждения, и кровля покрыта рубероидом, просто упасть там надо умудриться. Наверное, где-то управляющие компании недостаточно осуществляют контроль и бывает несанкционированный доступ руферов, - отметил чиновник.

Эту идею поддержал и режиссер Алексей Герман-младший. Он живет в том самом доме и на следующий день после трагедии написал в соцсетях, что жители не раз обращались в управляющую копанию с требованием закрыть чердак, но этого так и не произошло.

Захватывающие виды привлекают на крыши туристов и горожан.

Захватывающие виды привлекают на крыши туристов и горожан.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что по факту гибели молодых людей петербургское управление Следственного комитета завело уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц».

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