Александр Кержаков добился в суде рассрочки на выплату долга по алиментам в 9 миллионов рублей

Александр Кержаков добился рассрочки перед своей бывшей женой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге не прекращаются суды бывшего игрока "Зенита", главного тренера ФК "Томь" Александра Кержакова по алиментам с бывшими женами. На этот раз футболист попросил предоставить ему рассрочку по долгу за алименты в 9 миллионов рублей, которые он должен экс-супруге Марии Кержаковой (у них общая дочь Даша, - примеч.Ред.).

- Суд постановил, что Александр Кержаков должен ежемесячно выплачивать по 250 тысяч рублей по долговым обязательства, также он должен перечислять 1/6 своего дохода в качестве алиментов, - пояснила адвокат Александра Поняева.

По последним данным, 1/6 дохода Александра Кержакова - около 70-80 тысяч рублей. Но после его назначения на главного тренера в ФК "Томь" эта сумма может измениться.

Мария Кержакова не стала комментировать решение суда Фото: СОЦСЕТИ

Сама Мария в разговоре с "КП-Петербург" не стала обсуждать решение суда.

- Мне это неинтересно, я не знаю, какое решение принял суд, - пояснила Мария. - Я еще не сформировала свое мнение по этому поводу.

На вопрос общается ли она с бывшим супругом, Мария отвечать отказалась. Адвокат Александра Кержакова Ирина Куликова также не стала комментировать решение суда.

Ранее Александр Кержаков добился того, что суд снял запрет на выезд футболиста за границу, который на него был наложен из-за долгов по алиментам.

Напомним, бывший форвард также должен платить алименты Милане Тюльпановой. По решению суда ей ежемесячно перечисляют 1/6 от доходов футболиста.

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