2019-06-20T15:30:53+03:00
Общество

Долг Александра Кержакова по алиментам перед Миланой Тюльпановой превысил 600 тысяч рублей

Чтобы получить деньги, экс-супруга футболиста обратилась к судебным приставам
Петр КИБЕР
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Александр Кержаков задолжал Милане Тюльпановой больше 600 тысяч рублей.Александр Кержаков задолжал Милане Тюльпановой больше 600 тысяч рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В начале июня 2019 года Петроградский районный суд Петербурга выдал исполнительный лист Федеральной службе судебных приставов, на основании которого было заведено исполнительное же производство в отношении экс-футболиста «Зенита» Александра Кержакова. Причиной стали долги по алиментам перед бывшей женой Миланой Тюльпановой, которые превысили 600 тысяч рублей.

- Кержаков Александр Анатольевич. Задолженность по исполнительному документу: 623 500 рублей 1 копейка, - сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Долги экс-футболиста исчисляются миллионами. Фото: fssprus.ru/iss/ip

Долги экс-футболиста исчисляются миллионами. Фото: fssprus.ru/iss/ip

Там же на сайте долг предлагается оплатить. Впрочем, не факт, что экс-футболист бросится перечислять средства своей бывшей супруге на содержание их общего сына Артемия. В базе ФССП за Александром числится куда более весомый долг по алиментам перед первой женой Марией Головой.

Согласно исполнительному производству от декабря 2018 года, Кержаков должен другой экс-супруге аж 14 миллионов 739 тысяч рублей с копейками. Впрочем, между первой и третьей у Александра Была и вторая, гражданская жена- Екатерина Сафронова, у которой футболист отсудил общего сына Кирилла.

Брак Кержакова с третьей женой был не очень удачным. Фото: СОЦСЕТИ

Брак Кержакова с третьей женой был не очень удачным.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что Александр Кержаков и Милана Тюльпанова (в замужестве Кержакова) развелись в апреле 2019 года после длительного судебного разбирательства. Поначалу футболист хотел оставить сына у себя, но в итоге согласился отдать его жене, чтобы не травмировать ребенка бракоразводным процессом.

Согласно решению суда, Кержаков должен платить Тюльпановой 1/6 от своих доходов. В слчае, если долг не будет погашен, бывшему зенитовцу могут ограничить выезд за рубеж и ввести другие санкции.

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Защитники же бывшего футболиста пытаются доказать обратное. Они утверждают, что Александр примерный отец и на редкость терпеливый муж (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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