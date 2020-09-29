Смольный еще не принял решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте в Санкт-Петербурге

В Смольном обещали принять решение о стоимости проездного в общественном транспорте до 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном поспешили сообщить, что окончательное решение о подорожании стоимости проезда в общественном транспорте в Санкт-Петербурге еще не принято. Напомним, ранее глава комитета по транспорту Кирилл Поляков заявил, что от повышения цен в 2021-м году никуда не деться, поскольку это «абсолютно нормальное явление», и тарифы растут в пределах нормативов.

- Повышают пенсии - повышают тарифы. Это касается всего, в том числе ЖКХ. Доходы у людей упали, согласен, но тарифы растут в пределах установленных нормативов, - сказал Поляков в эфире телеканала «78».

По словам Смольного, если рост тарифов и случится, то на обладателей проездных это скажется незначительно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Однако в комитете по транспорту позже рассказали «Комсомолке», что еще рано делать громкие выводы и, тем более, не нужно сеять панику.

- Сейчас комитет только анализирует финансово-хозяйственную деятельность городских перевозчиков. Все предложения о цене проезда на 2021 год представят в октябре или в ноябре. Таким образом, окончательное решение о том, вырастут тарифы или нет, станет известно в конце 2020 года, - подчеркнули в Смольном.

Стоимость проезда может увеличиться на 16%, но окончательное решение озвучат в конце 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом чиновники отмечают, что обсуждают вопрос лишь о стоимости билета на одну поездку, то есть повышение не скажется на рядовых пассажирах Санкт-Петербурга, которые используют карту «Подорожник», позволяющую значительно экономить.

- Для этой категории пассажиров повышение если и будет, то незначительным, в пределах показателя инфляции, - добавляют в комитете по транспорту.

Ранее «Комсомолка» выяснила, что тарифы на проездные с 2021 года в Северной столице могут увеличиться сразу на 16%. Всего же в городе рассматривают три варианта стоимости билетов в общественном транспорте.

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