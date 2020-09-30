Резко выросло число госпитализаций больных коронавирусом в Санкт-Петербурге

Число госпитализаций пациентов с COVID-19 выросло на 12% за прошедшую неделю в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией за последнюю неделю выросло почти на 12%. Об этом «Комсомолке» рассказали в комздраве со ссылкой на выступление перед ТВ-журналистами первого зампредседателя комитета Андрея Сараны.

При этом за 30 сентября Северная столица и вовсе установила антирекорд за последнее время – за сутки медики отправили в больницу 365 человек с подозрением на COVID-19. Конечно, это не сравнится с пиком пандемии в начале июня (где ежедневных госпитализаций было около 900 – Прим.Ред.), но власти все равно призывают горожан строго соблюдать меры безопасности. К слову, с 1 октября в любой общественный транспорт Санкт-Петербурга перестанут пускать без маски. Следить за порядком будут росгвардейцы или, в случае метро, охранная служба.

- Действительно, за прошедшую неделю у нас «плюс» по общему количеству госпитализаций пациентов – 209 человек, это 11,9%, - передали слова Сараны «Комсомолке» в комитете по здравоохранению.

Добавим, что в Санкт-Петербурге больных коронавирусом принимают 14 стационаров, из которых 13 взрослых и 1 детский. На данный момент развернуто 4 076 специализированных коек, из них свободны 536, что составляет около 13% от общего числа мест. При необходимости власти Северной столицы могут включить в работу временный госпиталь на 2,5 тысячи коек, возведенный в «Ленэкспо». Там уже есть и кислород, и КТ, и реанимация, и аппараты ИВЛ.