Второй «Добродомик», где бесплатно кормят пенсионеров, открылся в Санкт-Петербурге

В Петербурге открылся второй "Добродомик". Фото: vk.com/dobrodomik

Благотворительный проект «Добродомик» в Санкт-Петербурге расширяется. Теперь в городе появилось еще одно кафе, где бабушек и дедушек кормят бесплатно, – на Маршала Тухачевского, 23. Торжественное открытие состоялось в четверг, 1 октября. И приурочили его ко Дню пожилого человека. На праздник пригласили в том числе ветеранов и блокадников. Об этом рассказали на странице проекта в соцсети.

Напомним, что кафе с благодарными обедами открыла в Петербурге супружеская пара Александра Синяк и Евгений Гершевич. Первое появилось на Васильевском острове – на Детской улице, 17. С 2018 года в своем кафе супруги организовали бесплатные обеды для пожилых людей. После чего слава о добрых делах прокатилась не только по всему городу, но и по всей стране. Затем «Добродомик» открылся и в Москве. А недавно – в Новосибирске и Челябинске. К слову, в Петербурге супружеская пара не переставала помогать старшему поколению и во время коронавируса. Когда кафе, как и другие заведения общепита, вынуждено было закрыться, они решили вместо обедов развозить им продукты по домам.

В благотворительном кафе пенсионерам дарят бесплатные обеды. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новый «Добродомик» в Петербурге значительно больше прежнего. Как рассказала Александра Синяк, строили его целых два года и собственными силами делали ремонт в помещении. На Васильевском острове обеды получали около 300 пенсионеров в день. Теперь же их будет еще больше.

– Большой «Добродомик» готов открыть двери и дарить более 1000 обедов бабушкам и дедушкам в день, – отмечают владельцы кафе.

Первый "Добродомик" в Петербурге открылся несколько лет назад на Васильевском острове. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В день открытия на Маршала Тухачевского, конечно, накрыли праздничный стол и устроили для бабушек и дедушек концерт, на котором выступили петербургские школьники.