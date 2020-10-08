Металлическое ограждение рухнуло на шестиклассницу во время ремонта дома в Санкт-Петербурге

Решетка ударила ребенка по спине и голове Фото: Google. Карты.

Перечень смертельно опасных «осадков» Петербурга – сосулей и лепнины – пополнили фрагменты строительных лесов. Днем 7 октября шестиклассница угодила под металлическое ограждение, летящее с дореволюционной пятиэтажки в самом центре города. 12-летняя девочка просто возвращалась из школы, но оказалась в больнице.

Дом №20 корпус 6 литера А по Конной улице расположен в 150 метрах от самой оживленной магистрали Северной столицы – Невского проспекта. Примерно то же расстояние отделяет его и от школы №167. Оттуда и возвращалась шестиклассница. Девочка шла по людному Перекупному переулку, которым частенько пользуются и школьники, и посетители соседних магазинов, когда с лесов вдруг сорвалась секция металлического забора.

Дореволюционную жилую пятиэтажку 1910 года постройки начали капитально ремонтировать в июне этого года: чинят фасады, на которые потратят 19,5 миллиона рублей, и крышу, она обойдется еще в шесть миллионов. Завершить работы планировали к середине ноября. Но в графике ли будут работать теперь, неизвестно.

Пятиэтажку начали капитально ремонтировать в июне: чинят фасады и крышу Фото: Скриншот с видео

– Сначала решетка упала на припаркованный автомобиль «Порш» и проломила крышу. Прямо «люк» образовался, – рассказывает очевидица Мария. – А потом решетка срикошетила на девочку и попала ей по спине и голове. Ей повезло, что ограждение не упало на нее сразу…

С места ЧП девочку увезла «скорая». По словам очевидцев, до приезда врачей ребенок был без сознания. А потом на месте появился прораб.

– Пытались быстро решетку утащить, которая рухнула на ребенка, – делится в сети очевидица Кристина.

Впрочем, вскоре к строительному вагончику во дворе того же дома прибыли полиция и Росгвардия. Вагончик вскрыли, документы изучили. Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку.

– Мы установим причины падения металлической конструкции на ребенка и проверим соблюдение требований при ремонтных работах, – отмечают в прокуратуре.

А проверить, судя по жалобам местных, есть что: ремонтники якобы развели до дворе грязь и забрызгали припаркованные авто штукатуркой, «материалы и мусор раскидали по всему двору и частично по соседнему», а туалет для рабочих поставили прямо на мусорной площадке.

– К нам жалоб на ремонтников не поступало, – отметил главный инженер ЖКС №3 Центрального района Михаил Руднев. – Это подрядчики Фонда капремонта, нас приглашают только на приемку работ. Но я частенько бываю на этом адресе, ходил по кровле, когда они ее меняли, и никаких недочетов не замечал.

Капремонт проводит компания «Фасадстрой» под управлением Сергея Ковальчука. Внятно прокомментировать ситуацию в организации на данный момент не смогли.

– Проверяем подрядчика, – сообщают в петербургском Фонде капремонта. – Уже выявлено, что не было контроля местонахождения третьих лиц вблизи зон повышенной опасности и сигнального ограждения. Мы взяли на особый контроль вопросы организации работ этого подрядчика на всех объектах капитального ремонта.

Тем временем самочувствие девочки нормализовалось. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

– Вообще эта девочка – дочка нашего сотрудника, так уж вышло, – признаются в управляющей компании. – Сотрясения и переломов у нее не нашли. Сейчас она с ушибами проходит обследование у хирурга. Случай, конечно, вопиющий.

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