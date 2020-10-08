Блеск и нищета историка Соколова: Перед убийством аспирантки доцент был на грани «банкротства»

Олег Соколов славился своей любовью к антиквариату Фото: СОЦСЕТИ

О богатстве 64-летнего историка Олега Соколова, который скандально прославился после убийства своей 24-летней любовницы-аспирантки Анастасии Ещенко, складывали легенды. «Щеголял в мундире за 350 тысяч и размахивал антикварной саблей», «дома у него настоящий музей», «он разъезжал по Франции и Италии, оплачивал счета своих бывших и нынешних пассий». Так говорили до тех пор, пока на суде прокурор вдруг не озвучил зарплату доцента, которую он получал в СПбГУ. Многие ахнули. Но не от зажиточности историка, а скорее наоборот – ежемесячный оклад преподавателя был 17 тысяч 566 рублей. Откуда тогда богатства? «Комсомолка» выяснила, какие доходы были у преподавателя на самом деле, и куда он тратил свои деньги.

СКРОМНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ?

Антикварная мебель в квартире Олега Соколова наделала немало шума. СМИ писали, что только одно кресло стоит 150 тысяч рублей. Может ли преподаватель себе позволить такую роскошь?

Об экспонатах в квартире Соколова ходили легенды Фото: СОЦСЕТИ

В Институте истории СПбГУ Олег Соколова работал на полставки, как следует из официальных документов. Отсюда и вытекает небольшой оклад в 17 тысяч рублей.

- Естественно, кроме оклада у нас есть система надбавок и премий, - рассказал «КП» один из преподавателей СПбГУ, знакомый с Соколовым. – Специалисты уровня Соколова 17 тысяч рублей не получают.

В подтверждение – официальная статистика от самого СПбГУ. В 2015 году Большой отчитывался, что средняя зарплата научно-педагогических сотрудников - 66,5 тысяч рублей в месяц. Это последние открытые данные ВУЗа. За пять лет доходы преподавателей явно индексировались.

Экспонаты в квартире Соколова Фото: СКР

Исторический факультет СПбГУ, как следует из открытых данных, не самый богатый в плане доходов преподавателей. Тем не менее, здесь доцент получает в среднем 86 тысяч рублей. Помимо зарплаты есть и другие источники дохода. Так, преподаватели могут получать до 100 тысяч рублей за научные публикации, индексируемых на платформах «WebofScience» или «Scopus». У Соколова за последние три года было 10 публикаций, но только одна из них была в «Scopus».

Получается, что в один из месяцев от СПбГУ Олег Соколов мог получить максимум до 200 тысяч рублей. Минимум – около 80 тысяч рублей.

«НИ В ЧЕМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАЛ»

Правда, зарплата в университете была не единственным доходом Олега Соколова. Историк числится директором в двух действующих организациях: «Русское военно-историческое общество» (не путать с Российским военно-историческим обществом под председательством Владимира Мединского), открытое в 2018 году, и в культурном фонде «Империя истории», который был открыт доцентом вместе с бизнесменом Виктором Батуриным (экс-супруг Яны Рудковской, - прим. Ред.)).

Историк Соколов любил раритетные вещи Фото: СКР

- Большая часть антиквариата Соколова была куплена во время работы с Батуриным, - рассказал «КП» приятель Соколова. – В то время он не нуждался в деньгах и ни в чем себе не отказывал.

Но долго сказка доцента не продлилась. Вскоре Соколов потерял работу у Батурина, а на самого бизнесмена завели уголовное дело о покушении на мошенничество. После этого у историка даже случился инфаркт.

Что же касается «Русского исторического общества», то сведений о его бухгалтерской деятельности нет. Соколов создавал его для работы с французским посольством и совместных проектов. Но договориться ни о чем он так и не успел. Последний его звонок о сотрудничестве был уже после убийства. Дипломаты во время разговора попросили его подождать ответа посла, после этого историка задержали.

Анастасия нелестно отзывалась о подарках доцента Фото: СОЦСЕТИ

Еще один источник дохода Соколова - гонорары за многочисленные книги. Последний контракт у доцента был заключен во Франции с издательством «Carmanos-Commios» на проведение научно исследовательской работы в 2018-2019 годах.

- Соколов действительно кроме зарплаты получал гонорары за книги и деньги с научных грантов, - рассказал источник «КП», знакомый с Соколовым. – Его общий доход в месяц доходил от 100 до 150 тысяч рублей.

АЛИМЕНТЫ, ФРАНЦИЯ И ОСОБНЯК

При этом расходы у историка тоже были немаленькие. Он платил алименты своей бывшей жене Анне на содержание двоих детей. На это у него уходило около 50 тысяч рублей. Во время суда историк часто рассказывал, как обеспечивал своих возлюбленных, возил заграницу и дарил подарки. Однако, во время последней ссоры, которую историк записал на видео, Анастасия кричала, что он ее не баловал.

- Ты мой телефон также швырнул. Ты мне его покупал? Ты мне ничего не купил нормального, - говорила Ещенко.

Брат Анастасии также подтвердил в суде, что за границу она ездила на свои деньги. Иногда просила у родителей, иногда – а счет заработка на совместных с Соколовым публикациях. Однако, в последний год благосостояние доцента значительно ухудшилось.

Анастасия готовила с Соколовым научные публикации Фото: СОЦСЕТИ

- Бракосочетание должно было произойти 3 октября 2019 года. Однако потом у нас было много расходов. Мы съездили на берег моря во Францию и в Испанию, я впервые взял машину напрокат. И на ней мы путешествовали по Средиземноморскому берегу. Потом устроили праздник, посвященный 250-летию со дня рождения императора Наполеона. Для этого мы сняли особняк на Большой Морской улице, - рассказывал Соколов «КП». - Основное бремя расходов легло на меня. У нас с Настей не осталось средств, чтобы сделать красивое бракосочетание.

Получается, что перед убийством Соколов остался без денег. Это одна из причин, по которой он в СИЗО начал писать книгу, рассчитывая получить гонорар. Но ее публикацию запретила семьи Анастасии Ещенко.

Говорят, что доценту первое время собирали деньги некие друзья, которые искали адвоката. Но так долго содержать историка было бы накладно. Судя по всему, теперь историк остался ни с чем. За исключением дорогостоящей квартиры и своего антиквариата, который он может распродать.

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