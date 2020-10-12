100 золотых слитков и миллионы рублей: МВД показало видео задержания фигурантов «дела онкологов» в Санкт-Петербурге

Миллионы рублей изъяли при обысках у членов группы "онкологов". Фото: кадр с оперативной съемки ГУ МВД по СПб и ЛО

Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти показало кадры задержания двух фигурантов так называемого «дела онкологов», которое прогремело в городе в минувшие выходные. Тогда сотрудники полиции экономической безопасности совместно с коллегами из ФСБ России провели серию обысков по факту многомилионного хищения медицинских препаратов. Лекарства предназначались для больных раком.

- По версии следствия медикаменты похищались из медицинских организаций, а затем перепродавались оптом и в розницу. В рамках обысков было изъято около тридцати миллионов рублей, порядка ста золотых слитков, а также медицинские препараты общей стоимостью около ста миллионов рублей, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

Лекарства для онкобольных похищались из медучреждений и перепродавались по объявлениям. Фото: кадр с оперативной съемки ГУ МВД по СПб и ЛО

На данный момент оперативниками задержано 16 человек, всем им в ближайшее время изберут меру пресечения.

По информации «КП-Петербург», в числе этих 16 человек есть сотрудники «Городского клинического онкологического диспансера», «Клиники НИИ детской онкологии, гематологии, трансплантологии им. Р.А. Горбачевой» и «Ленинградского областного клинического онкологического диспансера».

"заработанное2 вкладывалось в наличные, ценности, монеты и золото. Фото: кадр с оперативной съемки ГУ МВД по СПб и ЛО

Они занимались тем, что похищали из дорогостоящие онкопрепараты, закупленные за счет бюджета, а потом перепродавали оптом и в розницу.

Одна из участниц группы - 52-летняя процедурная медсестра «Городского клинического онкологического диспансера» уже отправлена под арест. Правда, домашний. Сумма ущерба от ее действий - не менее 1 миллиона 730 тысяч рублей.

Расследование крупного дела только начато.