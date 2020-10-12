Историк Соколов признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко

Доцент Соколов признался в убийстве Ещенко в суде Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

Известный историк Олег Соколов признался в убийстве своей бывшей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко. В понедельник, 12 октября 2020 года, в Санкт-Петербурге проходит очередное заседание суда по этому страшному делу. Экс-доцент СПбГУ наконец-то официально подтвердил, что собственноручно лишил девушку жизни.

- Да, я признаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном, - заявил историк суду.

После этого суд и прокурор продолжили допрос главного обвиняемого в кровавой расправе.

Напомним, что дело об ужасном убийстве с расчленением 24-летней Ещенко проходил уже год. 64-летний Соколов все это время находится в СИЗО. Периодически на заседаниях он устраивает скандалы, порой, у него прихватывает сердце после истошных криков.

Известно, что в роковую ночь 8 ноября 2019 года Соколов застрелил несчастную девушку несколькими выстрелами. После ее труп сутки пролежал в одной из комнат квартиры доцента на Мойке. Далее историк расчленил возлюбленную и утопил ее останки в реке.

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