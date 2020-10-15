Мешки с частями тела нашли в Санкт-Петербурге

Части тела в мешках выловили днем 15 октября из Невы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Очередные части расчлененного человеческого тела найдены в Санкт-Петербурге. Утром 15 октября подозрительные пакеты были замечены в Невском районе города. Пакеты плавали в Неве у проспекта Обуховской обороны.

- Да, останки обнаружены, на место выехали наши сотрудники, - сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Какие именно части тела были найдены. пока не уточняется. Естественно, что пока неизвестно и то кому они принадлежат. Однако есть большая вероятность, что это не новое убийство, а части тела мужчины, которые уже выносило водой на берег реки Екатерингофки - пакет вытащил местный рыбак, и в устье Невы в районе яхт-клуба в Лахте.

На это наталкивает место нахождения останков. В паре километров выше по течению находится Обуховский завод, на арендованной территории которого на предприятии работал погибший. 13 октября ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщило, что дело о его убийстве раскрыто.

Как оказалось, с 37-летним рабочим разделался его 33-летний коллега по цеху. В ходе совместного застолья на рабочем месте приятели поругались и младший мужчина перерезал горло старшему. После чего пилой расчленил тело, разложил по мешкам для строительного мусора, добавил в каждый детали для утяжеления и побросал в Неву, подход к которой есть прямо с территории машиностроительного завода.

Видимо, часть мешков унесло дальше по течению, а часть осела на дно Невы. Теперь эти страшные находки постепенно выносит на берег.

Однако точное соответствие частей тела установит генетическая экспертиза.