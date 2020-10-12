Стало известно, кого историк Соколов мог считать любовником убитой Анастасии Ещенеко

Соколов в суде выдвинул версию, что у Анастасии якобы был роман на стороне Фото: Артем КИЛЬКИН

Во время допроса в суде 64-летний историк Олег Соколов удивил суд своей новой версией, которая застала всех врасплох. Якобы у его невесты незадолго до убийства был роман. И любовник не просто обычный человек, а преступник-рецидивист, совершавший разбойные нападения. Мужчине удалось ускользнуть от следствия. По словам историка, скрываясь, он заводил роман с девушками, чтобы потом устранить их мужа и завладеть имуществом.

- Я не исключаю, что он хотел завладеть моей квартирой, - заявил историк на заседании. При этом он уточнил, что получил информацию о мужчине уже когда был сам в СИЗО. Якобы ему подтвердили эту версию сразу несколько источников и тогда весь паззл в его голове сложился.

Правда, называть имя мужчины он не стал, передав записку с его фамилией судье. После этого было решено закрыть заседание. "Комсомолка" сопоставила все факты и нашла одного из беглецов, который отдалено напоминает того, о ком мог говорить историк.

Назвать фамилию в открытом процессе историк отказался Фото: Артем КИЛЬКИН

Летом 2014 года в Санкт-Петербурге из-под конвоя сбежал обвиняемый в бандитизме Андрей Байдюк. Мужчине, помимо всего прочего, вменяли кражи, грабежи, разбои, незаконный оборот и хищение оружия, а также подделку документов. Он стал известен тем, что вместе с сообщниками проник в банк через дыру в потолке и похитил 7 миллионов рублей. Также он, по версии следствия, грабил ломбарды и ювелирные салоны.

Как удалось сбежать Байдюку, отдельный вопрос. Во время доставки в СИЗО он выбил ногой дверь машины конвоиров и был таков. В тот момент сотрудник, который должен был за ним следить, почему-то пересел в салон.

"Комсомолка" проанализировала данные других бежавших преступников, которые находятся в розыске, и Байдюк оказался наиболее из них подходящий. Однако точными сведениями, какую фамилию назвал Соколов "КП" не располагает.

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