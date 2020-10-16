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Петербургский дельфинарий «уплывает» в другой город: договор аренды не продлили, артистов выселяют

Если в течение октября для обитателей не найдется другой бассейн, то назад пути не будет
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Дельфинарий готовится уехать из Петербурга. Помещения для него нет.

Дельфинарий готовится уехать из Петербурга. Помещения для него нет.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург может остаться без полюбившегося горожанам дельфинария. Место, куда тысячами ходили дети и взрослые, может стать лишь воспоминанием. А все потому, что дома у морских обитателей больше нет, их выселяют практически на улицу.

- Договор аренды бассейна по адресу Константиновский проспект, дом 19, подходит к концу. Собственник не намерен продлевать с нами договор аренды по причине неудовлетворительного технического состояния здания. Бассейн 1974 года постройки требует серьезного капитального ремонта и мы вынуждены освободить помещение, - сообщается на сайте дельфинария.

В соцсетях сотрудники дельфинария благодарят петербуржцев, поддерживавших их в трудное карантинное время, когда представления давать было нельзя, а кормить питомцев было чем-то надо: «Выражаем огромную благодарность всем тем, кто не остался равнодушным. Ваша помощь выручила нас в трудное время - помогла нам выжить! Дельфинарий работает до конца октября согласно расписанию».

Старый бассейн более чем 40-летней постройки, давно дышит на ладан.

Старый бассейн более чем 40-летней постройки, давно дышит на ладан.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Стоит сказать, что вопрос с помещением и закрытием дельфинария стоит очень давно. Старый бассейн «Спартак» на Крестовском острове не удовлетворял всем потребностям и не вмещал всех желающих. А теперь он и вовсе начал разваливаться. Будут его реконструировать сейчас, или просто снесут ради застройки жильем - земля здесь не просто дорогая, а золотая - никто точно не знает.

А в руководстве дельфинария отмечают, что если город не поможет найти новое помещение, то морские обитатели вместе с артистами навсегда покинут Петербург. Сейчас количество представлений уже сокращено, здесь начинают готовить животных к возможному переезду.

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