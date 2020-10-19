Цой и Пушкин, Стрекоза и Муравей: Какие памятники Санкт-Петербурга подсветят до 2022 года

В ближайшие полтора года планируют подсветить 81 объект Фото: Олег ЗОЛОТО

Светлый проект стартовал в Санкт-Петербурге: в Северной столице решили подсветить классические памятники и необычные скульптуры, доселе обделенные вниманием прожекторов. Цель – напомнить горожанам, как много интересных и важных монументов есть в нашем городе.

– Мы провели обследование, которое показало, что у 200 городских памятников и скульптур нет подсветки и в темное время суток их практически не видно на фоне зданий, – сообщают в «Ленсвете».

На сегодня в лучах искусственного света купаются всего 74 памятника города, большинство из которых – объекты историко-культурного наследия. В этом году в честь 75-летия Победы подсветку получили «Пулковский рубеж» на Пулковском шоссе, памятник защитникам Ленинграда на Петергофском шоссе, стела «Слава героическим защитникам Родины» на проспекте Непокоренных и памятник герою-подводнику Александру Маринеско на углу проспекта Стачек и дороги на Турухтанные острова.

– Памятники и необычные скульптуры – это не только достопримечательности, но и важные элементы архитектурного портрета Петербурга, – отметил губернатор Александр Беглов. – Подсветка позволит преобразить не только сами монументы, но ночной пейзаж города в целом.

Вывести из сумерек менее известные и великовозрастные, но от того не менее значимые памятники поможет проект по их освещению, рассчитанный на три года. В ближайшие полтора планируют подсветить 81 объект, а еще 100 памятников и скульптур окажутся в окружении прожекторов в 2022 году.

В 2020 ГОДУ ПОЛУЧАТ ПОДСВЕТКУ:

Виктор Цой

Бронзовый монумент лидеру группы «Кино» открыли в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого в августе этого года. Появления памятника Цою в его родном городе добивались больше 10 лет: причиной были бюрократические процедуры, а в последний раз открытие отсрочила трещина в постаменте. Кстати, за год до установки фигуры рокера сквер благоустроили и разбили в нем цветник в форме огромной гитары.

Четыре сфинкса

Эту скульптурную композицию на Пулковском шоссе называют самым нарядным фонтаном из всего ансамбля пяти фонтаном на Царскосельской дороге, причем лишь он один сохранился до наших времен на своем историческом месте. С 1808 года гранитные сфинксы не только радовали взор путника, но и позволяли его лошадям напиться из просторных чаш. А когда сфинксы от сырости поросли мхом, в народе их прозвали четырьмя ведьмами. Сейчас фонтан не функционирует, но продолжает удивлять путников своей красотой.

Пушкин

Белоснежный Александр Сергеевич появился в районе нынешнего перекрестка Петербургского и Пулковского шоссе в 1956 году: проект монумента работы Аполлона Мануйлова участвовал в конкурсе на памятник Пушкина для площади Искусств, но не выиграл. После появления большой развязки монумент думали перенести, но в результате выйти из проблемы несоразмерности памятника и окружения решили с помощью подсветки.

ДО 2022 ПОДСВЕТЯТ:

– Петербургского ангела в Измайловском саду,

– Василия Пушкаря на Васильевском,

– стелу Счастливой семье на улице Верности,

– Троих из Простоквашино на улице Ремизова,

– Блокадную регулировщицу на Рябовском шоссе,

– Стрекозу и Муравья в Зеленогорске,

– Физкультурниц в Московском парке Победы,

– памятник Ольге Берггольц в Палевском саду,

– Альфреда Нобеля на Петроградской набережной,

– памятник Первым летчикам России на улице Ольховая,

– памятник воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, в парке Интернационалистов,

– Фотографа на Малой Садовой улице,

– Петра Первого на Большой Монетной улице,

– композицию «Дружба» в Аникушинском сквере.