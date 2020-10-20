«Женщина должна иметь право на оборону»: Стало известно последнее слово расчленительницы из Петербурга, после которого ее отпустили из зала суда

Останки Виктора нашли в овраге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге обсуждают очередное расчленение, а точнее - приговор, который получила 42-летняя парикмахер Анастасии, убившая своего 49-летнего соседа-столяра Виктора. Накануне суд признал, что женщина оборонялась и отпустил ее на свободу прямо из зала, что вызвало недоумение у многих горожан. Но, как оказалось, эта трагедия в корне отличается и от громкой истории с расчленением аспирантки Ещенко, и с рэпером Картрайтом.

Как уже рассказывала "Комсомолка", в конце 2019 года расчлененное тело столяра, который реставрировал паркет в здании Генштаба и восстанавливал резные двери в Александро-Невской Лавре, нашли в овраге. Там оно пролежало полгода. Сыщики сразу же вышли на соседку столяра по коммуналке и выяснили, как между ними произошла кровавая бойня.

Оказалось, что напряженные отношения между соседями были всегда: Виктора часто видели пьяным и агрессивным, периодически он ходил по коридору с заточкой. А однажды это вообще закончилось ЧП: обезумевший столяр заколол любимого кота соседки Анастасии, после чего еще хвастался этим своим друзьям. Но последняя ее ссора с Виктором произошла совсем по другому поводу. По словам женщины, она защищалась от изнасилования.

- Анастасия рассказала, что в тот вечер сосед был пьяным, - пояснил "КП-Петербург" адвокат женщины Владимир Антонов. - Он напал на нее с заточкой и хотел изнасиловать, даже успел залезть в трусы. Это происходило на кухне, там же лежал молоток, до которого она смогла дотянуться и ударить его по голове в целях самообороны.

Виктор работал столяром Фото: СОЦСЕТИ

В итоге на Анастасию было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Силовики обнаружили лишь часть останков Виктора, и установить точную причину смерти не удалось. Но, по версии следствия, женщина "ударила мужчину молотком по голове, после чего нанесла множество ударов ногами. Совершив убийство, расчленила тело жертвы, части которого в полиэтиленовых пакетах за несколько раз перевезла на маршрутке к месту их обнаружения".

Спустя год Анастасия признается в суде, что избавилась от тела, так как испугалась привлечения к уголовной ответственности...

Женщина пояснила, что мужчины пытался ее изнасиловать Фото: СОЦСЕТИ

- Женщина должна иметь право на защиту от насильников, а не ждать, когда ее изнасилуют и истыкают заточкой, - сказала она в последнем слове.

В суде при вынесении приговора уточнили, что в ходе судебного следствия стороной обвинения версия подсудимой опровергнута не была. Поэтому суд переквалифицировал статью в "Убийство, совершенное с превышением пределов самообороны" и назначили ей ограничение свободы на 1,5 года. Суд также учел отбытое ей время в СИЗО. Однако адвокат Анастасии не исключает, что прокуратура может обжаловать решение суда.

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