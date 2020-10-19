Петербурженку, убившую и расчленившую соседа, отпустили прямо из зала суда

Суд освободил петербурженку, расчленившую соседа по коммуналке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Неожиданное решение принял Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. Он отпустил на все четыре стороны женщину, которая убила и расчленила своего соседа по коммуналке. При этом тело она упаковала в пакеты и вывезла в тихий район на маршрутке. На жуткую находку наткнулся местный собачник, гулявший с питомцем. А дело стало первым в громкой череде петербургских «расчлененок».

- По версии следствия, 29 марта 2019 года в коммунальной квартире, расположенной в одном из домов по Кустарному переулку, в ходе ссоры со своим соседом, возникшей на почве длительных неприязненных отношений, ударила его молотком по голове, а также нанесла множество ударов ногами, - сообщала год назад пресс-служба петербургского управления Следственного комитета России.

В СК уточняли, что труп убитого женщина пилила в своей комнате, когда не было других соседей, чтобы не привлекать внимания. Потом 40-летняя уроженка Хабаровского края старательно упаковала останки в пять пакетов и за несколько раз вывезла их на Канонерский остров, где и прикопала в перелеске.

Погибшим оказался петербуржец 1980 года рождения, безработный, как его убийца.

Кровавая драма разыгралась в одной из петербургских коммуналок весной 2019 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Женщину задержали только в октябре 2019-го. Ее арестовали и предъявили обвинение в убийстве. Однако ровно через год обвинение свелось лишь…к превышению пределов самообороны.

- Фабула выглядела так: обвиняемая, находясь в квартире дома 4 по Кустарному переулку, имея умысел на убийство, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанесла В. неустановленным предметом не менее одного удара в голову, от которого В. упал на пол, после чего нанесла не менее трех ударов в голову, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Далее, как считало следствие, женщина, умышленно убившая соседа, расчленила его тело, дабы скрыть следы преступления.

Однако сама подсудимая вину не признала и заявила лишь о драке, в ходе которой оборонялась от агрессивного соседа.

- Версия подсудимой стороной обвинения опровергнута не была, - отмечает пресс-служба судов.

В итоге суд признал женщину виновной в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года. А поскольку последний год обвиняемая провела в СИЗО, где счет идет день за полтора, ее освободили прямо в зала суда «по отбытию».

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