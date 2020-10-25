Концлагерь, лазарет и штаб Рокоссовского: В Петербург прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы»

Для выставки было создано более 130 манекенов Фото: Олег ЗОЛОТО

Кажется, что в этом поезде едут не манекены, а живые люди. Здесь нет похожих лиц и сцен. Здесь каждая деталь выглядит настолько естественной, что думается, будто стоит похлопать человека по плечу, и он обернется, спросит «Чем могу помочь?» или просто подвинется, уступая вам место. Именно такое впечатление складывается, как только заходишь в «Поезд Победы». Уникальный передвижной музей приехал на Витебский вокзал Петербурга утром, 25 октября.

Сцена в фашистском концлагере Фото: Олег ЗОЛОТО

Здешняя выставка призвана не только познакомить жителей с историей войны, но и дать возможность почувствовать себя частью ушедшей эпохи.

Так выглядит штаб маршала Рокоссовского Фото: Олег ЗОЛОТО

- Чтобы помочь гостям окунутся в ту атмосферу, мы создали более 130 персонажей, и я, например, искал лица не только на кадрах военной хроники, но и на улице, - рассказывает автор трехмерной панорамы Дмитрий Поштаренко. - Знакомился с людьми в автобусах, а потом их образы создавались здесь у нас. Важно, чтобы они были четкими, точными и емкими, и потому мы очень внимательно отнеслись, к примеру, к строчкам на гимнастерках или значкам.

Дыра в броне поезда выглядит, как настоящая Фото: Олег ЗОЛОТО

Однако поезд удивляет не только манекенами, напоминающими живых людей. Здесь вовсю используются современные технологии. В стены вагонов вмонтированы десятки экранов и все для того, чтобы ощущение реальности происходящего пробирало до скрежета зубов.

В этом поезде есть даже окоп Фото: Олег ЗОЛОТО

Вот сидит солдат рядом с пробоиной в броне вагона. А из этой пробоины видно вражеский танк… Всего «Поезд Победы» состоит из 7 вагонов. Локаций же здесь – больше десятка. Военная баня, лазарет, вагон, штаб маршала Рокоссовского и даже – фашистский концлагерь и самый настоящий окоп.

Один из вагонов стал лазаретом Фото: Олег ЗОЛОТО

Гостей никто одних не бросит – каждому пришедшему выдадут аудиогид, который и станет проводником по экспозиции. Рассказ здесь ведется от лица работницы поезда.

"Поезд Победы" отправится в тур по 13 городам Фото: Олег ЗОЛОТО

- С помощью этого поезда мы рассказываем про жизнь страны в целом, - поясняет координатор проекта Маргарита Попова. – У нас есть как собирательные образы, так и реальные личности. Например, Зинаида Ермольева, которая разработала пенициллин и спасла с его помощью тысячи жизней.

В таких банях мылись в военные годы Фото: Олег ЗОЛОТО

Первыми гостями на уникальной выставки стали студенты петербургских вузов и представители городского комитета по молодежной политике.

Манекены настолько походи на людей, что, кажется, будто они могут с тобой заговорить Фото: Олег ЗОЛОТО

- Наша роль здесь самая тривиальная, - отметил первый заместитель председателя Комитета Богдан Заставный. – Мы помогаем организовать процесс, набрать волонтеров, обеспечить всех масками и перчатками. Всего на этом поезде будут работать 40 добровольцев, которые будут координировать посетителей и подсказывать им маршрут.

Лица героям выставки подарили в том числе петербуржцы, с которыми создатели экспозиции знакомились на улице Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге «Поезд Победы» пробудет до 27 октября. Затем отправится в Мурманск. Всего уникальный передвижной музей проедет через 13 городов.