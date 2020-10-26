Приехали: Еще несколько перевозчиков подняли цены на проезд в маршрутках в Санкт-Петербурге

В Петербурге дорожает проезд на маршрутках. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжают поднимать цены на проезд в маршрутках. В понедельник, 26 октября, стало известно, что еще несколько перевозчиков изменят тариф. Эту информацию «КП-Петербург» подтвердили в Комитете по транспорту.

Речь идет о нескольких коммерческих автобусах компаний «Питеравто», «Вест-Сервис» и «Шпунт-Северо-Запад». Первый перевозчик планирует поднять тарифы на пяти маршрутах: где-то стоимость составит 45 рублей, а где-то – 50. «Шпунт-Северо-Запад» изменит стоимость проезда на четырех автобусах. В двух маршрутках это будет 45 рублей, еще в двух – цена поднимется до 40 и до 50 рублей. Компания «Вест-Сервис» пока меняет тариф лишь на одном маршруте и повысит стоимость до 50 рублей.

Первый перевозчик планирует поднять тарифы на пяти маршрутах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как объяснили в Смольном, для каждого коммерческого маршрута установлен предельный максимальный тариф, в рамках которого частные перевозчики могут варьировать стоимость. Понятно, что планку в 50 рублей перейти они не могут, а значит, дороже этой суммы проезд стоить пока не будет.

Напомним, что ранее о повышении цен заявил также перевозчик «Третий парк». Компании пришлось изменить тариф на более 40 маршрутах, объясняя причину, в том числе, снижением пассажиропотока из-за ситуации с коронавирусом. Кроме того, перевозчик отметил, что не повышал цены в январе этого года, оставив их тогда на прежнем уровне. Ранее «КП-Петербург» также сообщала, что в городе со следующего года могут повысить тарифы на проезд в общественном транспорте.