Перевозчики объяснили, почему подорожает стоимость проезда в маршрутках Санкт-Петербурга

В Петербурге подорожает проезд на маршрутках. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В ближайшее время в Санкт-Петербурге ездить на маршрутках станет дороже. Стоимость проезда повысится на некоторых коммерческих автобусах, которые принадлежат перевозчику АО «Третий парк». Эту информацию «КП-Петербург» подтвердили в самой организации.

Коснется изменение всего 45 маршрутов. При этом своих пассажиров в компании предупреждают заранее: петербуржцы, в том числе и читатели «Комсомолки», уже заметили в некоторых автобусах объявления о повышении тарифа. Одна из причин изменения цен – в том, что перевозчик давно их не менял.

– С начала года, в отличие от всех перевозчиков, мы не повышали стоимость проезда. Просто это произошло позже, чем обычно. А могло произойти и в прошедшем январе, – отметили в пресс-службе АО «Третий парк».

Кроме того, перевозчик отмечает снижение пассажиропотока, которое, скорее всего, произошло из-за ситуации с коронавирусом. Это тоже повлияло на решение изменить тариф. Есть и еще одна причина повышения цен, она касается городских субсидий.

– Объем субсидии на социальные перевозки в текущий момент не позволяют нам покрывать расходы на содержание социальных маршрутов, – отметили в АО «Третий парк».

Поэтому чтобы возить горожан на автобусах без буквы «К» в номере, на самих маршрутках придется повысить цену, пусть и не на всех. К слову, проезд подорожает на разных автобусах по-разному – от 1 до 5 рублей.

Напомним, что в городе говорят о повышении цен на общественный транспорт с 1 января 2021 года. Пока в Смольном окончательное решение не приняли, но не исключают подорожание поездок в метро и «наземке». Кстати, с января 2020 года Петербург уже пережил повышение тарифов на транспорте – на 10 рублей. Для автобусов, троллейбусов и трамваев сейчас проезд составляет 50 рублей, а в метро – 55. Однако многие горожане пользуются проездными, на которых действует система скидок, а также банковскими картами системы «МИР» и Единой картой петербуржца, по которым также оплачивать проезд дешевле.

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