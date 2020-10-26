Губернатор Ленобласти проведет совещание по поводу убийства отца гонщика «Формулы-1», бизнесмена Александра Петрова

Губернатор Ленобласти проведет совещание по убийству депутата и бизнесмена Александра Петрова. Фото: Фото: vbglenobl.ru

Губернатор Ленинградской области проведет 26 октября совещание с руководством силовых структур региона. Координационное заседание будет посвящено убийству бизнесмена Александра Петрова – отца гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова, а также возникшей в связи с этим ситуации в Выборгском районе.

- Александр Дрозденко проведет совещание с руководителями силовых структур Ленинградской области по вопросам обеспечения правопорядка в Выборгском районе и расследованию убийства депутата городского совета Выборга Александра Петрова, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Известно, что глава Ленобласти намерен лично приехать в Выборг и встретиться с главами муниципальных образований района.

Напомним, что заказное убийство бизнесмена Александра Петрова произошло вечером в субботу, 24 октября. Киллер выстрелил жертве точно в сердце.

По предварительным данным, Петров мог быть связан с делом о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Выборга. На этой неделе он должен был дать показания следствию.